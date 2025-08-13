我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女星徐佳瑩（如圖）被爆與比爾賈被爆婚變，對此徐佳瑩所屬的亞神音樂回應：「子虛烏有，一切都好。」（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）

台灣知名歌手徐佳瑩（Lala）與導演丈夫比爾賈今（13）日傳出7年婚變，鄰居指兩人早有裂痕，還曾因教育問題大吵脫口「離婚」，更指2人互動減少、各過各生活，引發外界關注。對此，徐佳瑩所屬的亞神音樂先是強調「子虛烏有，一切都好。」稍早又二度發出聲明，澄清傳聞並強調兩人婚姻穩定。亞神音樂二度聲明表示：「上班時認真工作，回家好好相處，是每對夫妻再平凡不過的日常，LaLa跟比爾也不例外。剛剛慶祝完結婚週年，未來也會跟家裡人繼續彼此照應下去。謝謝大家的關心，希望媒體尊重並保留LaLa與家人相處的私人空間及美好時光。」聲明中提到，徐佳瑩與比爾賈近期剛慶祝結婚週年，顯示兩人感情未受影響，且未來將繼續攜手照顧家庭。亞神音樂溫馨的回應不僅駁斥婚變傳聞，也呼籲媒體給予這對夫妻應有的隱私空間。徐佳瑩以其獨特嗓音與創作才華聞名，近年專注音樂創作與家庭生活，鮮少曝光私事，此次傳聞顯然與事實不符。兩人於2018年結婚，育有一子一女，感情向來低調甜蜜，突如其來的傳聞讓歌迷震驚。這場風波在亞神音樂的澄清下，徐佳瑩與比爾賈的幸福家庭生活仍備受粉絲期待與祝福。