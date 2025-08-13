我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍訓練所曝光車銀優在軍中的樣子。（圖／陸軍訓練所https://www.katc.mil.kr/katc/）

韓國「國寶級臉蛋」男星車銀優於7月26日正式入伍當兵，而韓國陸軍訓練所日前曝光了新一批入伍的訓練兵團體照，其中可以看見車銀優坐在第一排，穿著軍服帶著貝雷帽，而他肩膀上掛著「中隊長」臂章，帥氣長相連同梯次的男兵都搶著看。車銀優在陸軍訓練所曝光的照片中，坐姿挺拔的坐在第一排，穿著標準軍服且帶著貝雷帽，肩膀上還配戴著「中隊長訓練兵」的臂章，讓人眼裡只能看見車銀優的帥氣。不僅如此，網路上還有許多「車銀優目擊說」，自稱在軍中擔任炊事兵的網友表示自己看見車銀優在洗碗，「雖然剃了平頭，但還是太帥了，跟他對到眼時視線會不經意躲開。」另還有網友透露，「因為大家在軍中一直盯著車銀優看，還被教官說『別看了，他也是人』。」而車銀優在ASTRO的隊友尹產賀，日前也透露了車銀優在軍中的狀況，「禮拜六在我們群組聊天室中，車銀優突然發了『哥哥們是怎麼撐過去的』、『救救我』類似的訊息。」表示平常體力特別好的車銀優居然也快受不了，「不過感覺他適應的挺好」尹產賀接著補充，讓粉絲不用太擔心車銀優的狀況。