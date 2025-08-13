我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰跟愛妻Summer（如圖）一起去吃牛排，還偷拍妻子照片，引發熱議。（圖／蕭敬騰 Jam Hsiao FB）

藝人蕭敬騰與相戀多年的經紀人Summer，在經歷了愛情長跑後，終於在2023年攜手邁入婚姻，不管是愛情還是事業，都非常有默契的兩人，也在婚後常常公開放閃，讓大家都被甜翻。而昨（12）日，蕭敬騰再度向老婆示愛，於FB上傳一張跟老婆吃牛排的愛的視角照，大讚老婆可愛，但因為Summer穿的是白衣服，怕被噴到就站的遠遠的，自然一幕直接被拍下，讓網友笑翻表示「竟然把老婆拍成這樣」，還釣出Summer本人回應「有人說公道話了」。蕭敬騰在昨日曬出帶妻子Summer去東區吃牛排的照片，寫下「帶老婆吃大餐，老闆愛心提醒：白衣服噴到洗不掉喔～於是就有了這張照片。謝謝老闆，我老婆真可愛」，甜蜜放閃妻子。不過大家的重點卻在Summer超接地氣的模樣，只見她手拿著刀子，因為怕噴到，直接站起來躲得遠遠的，視線也看向遠方，一整個動作表情都超自然，完全不知道老公已把這一幕全部捕捉。而照片曝光後，也讓網友笑翻表示「老蕭你把老婆拍成這樣…我覺得比噴到白色衣服還嚴重喔」、「這照片回家會跪嗎」、「照片…完了毀了沒了」、「最真實的樣子最美～」等。蕭敬騰與經紀人愛妻Summer愛情長跑16年後，終於在2023年邁入婚姻，日前他透露帶著忐忑心情向父母傳訊息，正式稟告兩人交往與即將結婚一事，講到等待父親回覆的細節激動處，還哽咽淚灑錄音室。蕭敬騰坦言相當感謝父母的體諒與無條件的支持，還假裝吃味表示，「現在Summer在我們家好像變成獨生女一樣，我父親把最好吃的菜、最好的禮物都先留給Summer，我都覺得你要不要這麼誇張」，透露一家人的好感情。