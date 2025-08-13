我是廣告 請繼續往下閱讀

台美貿易協議尚未達成，外界十分憂心美國汽車進口台灣是否將「零關稅」，將重傷本土業者，經濟部長郭智輝今（13）日表示，自己不是主要談判核心，但他強調，這方面談判小組都還在努力，大家都期望能夠談得更好，相信談判小組能為產業談到一個具有競爭力的部份。郭智輝今日出席今週刊舉辦的「新能源論壇」，致詞後接受媒體訪問時表示，他不是主要談判核心，經濟部是在協助談判小組同仁，汽車是否「零關稅」，這方面他們都還在進行、努力。他說，大家都很清楚，談判小組很不容易，從關稅32%談到現在暫定20%，「這個是非常大的努力」，大家都期望能談得更好，經濟部到現在也不斷在蒐集各個產業的想法，以及業者能夠因應的模式，讓談判小組繼續加油，他認為，國人必須把實際情況讓談判小組更充分了解，而經濟部就是負擔這樣的責任，相信談判小組可以為產業談出一個具有競爭力的部份。另一方面，郭智輝提到，關稅當然是非常重要的變數，經濟部現在一直和業者溝通，「你們要提升自己本身的競爭力」，經濟部全力幫助國內中小微企業加強產業競爭力，無論是從製造能力上，從整個價值鏈，產銷、IT及物流等，8個構面幫助中小微企業具有競爭力。同時，經濟部以大帶小，供應鏈上下游整合，根據每一個產業的不同需求，努力幫業者找到能夠提升本身的自我競爭力，他相信，自我競爭力提升了之後，不管外部環境如何變化，企業都有競爭力。他表示，經濟部將在很快的時間推出海外貿易中心，這個月可能成立德州貿易服務中心，接下來可能將在其他州成立，目的仍是幫助中小微企業出口貿易時，具有更大的競爭力，郭智輝也強調，經濟部應該多與業者討論，在業者可以接受的情況下，「以大帶小」協助業者盡快出海落地。針對關稅衝擊導致訂單減少，進而放「無薪假」的業者，郭智輝指出，經濟部施予產業AI應用學習，經濟部現在開設大約85條AI試產線，可以習作的試製線，讓他們學習AI應用，剛好由於台灣有許多IT產業，而企業推動智慧製造也需要會使用AI應用軟體的人才，如果有興趣，都可以接軌試製線來提升競爭力。郭智輝進一步指出，經濟部現在第二波接收今年大學畢業生，若對AI應用有興趣都歡迎，目前AI應用已從4間學校增加到10校開班，經濟部後續也會加強宣傳，讓大家知道如果要學習新的AI應用都歡迎，並不需要任何費用，此外，大學畢業生學習此課程經濟部還會提供生活費補助。