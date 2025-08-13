我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高樹鄉185縣理灌溉溝渠與河道淤泥。（圖／屏東縣府提供）

中央氣象署今（13）日持續發布中度颱風「楊柳」海上及陸上颱風警報，正值風雨最強之際，屏東縣長周春米一早前往高樹縣道185、三地門口社大橋及林邊官埔抽水站等地，實地視察清淤排水作業進度，為堅守第一線的工班人員打氣，並提醒鄉親嚴防午後即時強降雨，務必注意安全。周春米表示，「楊柳」颱風來勢又急又快，加上7月初丹娜絲颱風及0728強降豪雨影響，山區含水量已接近飽和。她特別巡視高樹沿山公路灌溉溝渠清淤進度，先前山洪夾帶砂石造成阻塞，甚至漫水淹入鳳梨田，工班連日趕工，今天是最後關鍵階段，盼在午後大雨前完成修復。她也叮囑同仁與廠商，若雨勢過大無須冒險作業，避免鬆軟砂石再次崩落。周春米指出，林邊官埔抽水站去年完工後，已在本次颱風中發揮效用，以每秒3立方公尺抽水量守住林邊，避免蓮霧農損。然而面對極端氣候，水利設施仍需持續強化，盼中央持續支持地方建設。縣府提醒，今日下午平地恐有150毫米以上強降雨，呼籲鄉親盡早返家、避免外出；山區族人務必配合鄉公所及應變中心進行預防性撤離。目前已撤離400位族人，其中194人安置於收容中心，生活物資充足，學校環境亦已優化作為臨時避難所。工務處長林洋助強調，三地門口社大橋為口社部落通往高樹的重要聯外橋梁，連日豪雨使水位暴漲，顯示橋梁高度不足問題。縣府已向中央提報改建計畫，提升耐震與耐洪能力，確保未來交通安全。