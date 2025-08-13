我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧愷威要在巨人先發輪值站穩，關鍵在於控球穩定、靈活運用球種、危機處理沉著，以及符合球隊需求並吃下長局數的能力。（圖／路透／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威，上週奪下生涯首場勝投。短短幾天後，巨人決定安排他在台灣時間14日凌晨先發出戰聖地牙哥教士，力拚生涯先發首勝。從各層面來看，鄧愷威好表現不是偶然，但要站穩大聯盟先發輪值，絕不只是單場好投那麼簡單，而是必須持續展現「四個關鍵能力」。回顧鄧愷威去年後援登板的數據，11局送出8次保送，等於幾乎每局都得面對壓力，這在大聯盟生存相當危險。但今年他在3A的控球已明顯改善，每九局保送下降至3.5次。面對國民隊時，他在危機中敢用第一球搶進好球帶，這是先發投手能長時間吃局數的基本條件。對巨人教練團而言，能主動引導打者打出弱擊球，比單純追求三振更重要。與後援不同，先發投手必須面對打線第二輪甚至第三輪，這要求配球策略必須靈活。鄧愷威在對陣國民比賽中有效結合變速球、曲球與滑球搭配速球，決勝球的下墜幅度和節奏變化讓對方完全來不及調整。對他來說，未來能否維持變速球與滑球的品質，將決定打者能否只鎖定速球攻擊。前一戰面對滿壘無人出局局面，是整場比賽的轉折點，也是他給人留下深刻印象的時刻。鄧愷威先逼出一壘滾地球封殺本壘，隨後用曲球引誘雙殺，冷靜且策略明確。大聯盟162場賽季中，不可能每一場都維持巔峰，但在遭遇危機時可以想辦法脫困，將傷害降到最低，這才是先發投手的核心價值。巨人輪值當前受傷兵影響，任何能立即吃局數的年輕投手都具備競爭優勢。鄧愷威的使用方式顯示，教練團希望他在「開局投手」之後接手長局數，逐步過渡到完整先發。如果他對教士的先發能投滿5到6局、控制失分在3分以內，並維持穩定控球，他的輪值位置就會越來越穩固。鄧愷威生涯首勝只是起點，真正的考驗是面對聖地牙哥教士、洛杉磯道奇等強打線時，能否證明自己不是昙花一現，而是能穩定輸出的輪值投手。控球穩定、決勝球品質以及危機處理能力，是他長期生存的三大基石。只要他能延續在國民戰展現的投球內容，不僅有機會站穩輪值，更可能成為巨人未來幾年的重要先發戰力之一。