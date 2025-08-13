我是廣告 請繼續往下閱讀

南俊國際13日公布第2季財報，由於匯損衝擊，稅後純益僅838.1萬元，年減83.3%、季減87.2%，每股稅後純益（EPS）降至0.13元，低於去年同期的0.77元與首季的1元。南俊先前公布第2季營收6.02億元，季增20.4%、年增20.4%，單季業績創上櫃來單季新高紀錄，主因為受惠AI伺服器滑軌業務增長。然而匯損嚴重導致上半年稅後純益7367.2萬元，年減24.3%，EPS 1.12元，相較去年同期1.49元，年減24%。公司表示，銷售以美元計價為主，美元貶值拖累營收與毛利，但產品組合優化推升伺服器導軌占比至52%，毛利率與營益率較首季分別提升至32.50%與16.17%。營業外則因美元資產貶值造成7031.8萬元兌換損失，加上海外HUB倉庫存依稅法視同銷售，提列所得稅費用2812萬元，導致單季獲利大幅縮水。