我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（如圖）傳出將獻出大螢幕處女秀，語帶保留地喊「還不能說！」（圖／記者葉政勳攝影）

▲李多慧（如圖）驚喊想要看到鬼，「要一起聊天，想問是台灣人還是韓國人，很好玩的感覺！」（圖／記者葉政勳攝影）

韓籍啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，憑藉亮眼外型與精湛舞蹈功力，大受球迷歡迎，在台生活近3年的她，中文說得愈來愈好，演藝事業跨出應援工作，活動、代言及廣告接到手軟，如今更傳出進軍影壇，即將和徐若瑄合作鬼片，今（13）日李多慧出席健走活動記者會，被問到此事，神秘地說：「有這個有消息嗎？還不能講！」談到即將到來的農曆7月，更語出驚人：「我看不到，但是我想要看到！要一起聊天，很好玩的感覺！」李多慧先前傳出將和徐若瑄合作，參與恐怖片《辛亥隧道》演出，獻出大螢幕初體驗，對此她今稍早露面鬆口，「有嗎？這個有消息嗎？這個還不能講，但是會想給大家愈來愈成長的李多慧！」爾後被問道，即將迎來農曆7月、鬼月，李多慧獨自在外租房是否會害怕？她氣定神閒地說：「不會怕！知道台灣有農曆7月這個習俗，感覺會讓人害怕又好玩，我已經3年一個人住，已經很適應了。」李多慧表示，自己從小氣場就很強，身邊從沒發生過靈異事件，「我看不到，但是我想要看到，如果看到的話，要一起聊天，想問是台灣人還是韓國人，很好玩的感覺，鬼今天來可以嗎？」一番話嚇壞全場。