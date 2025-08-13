我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風來襲，可能對台灣部分地區造成災害，財政部今（13）日公布國有土地承租人辦理租金減免及重建家園相關措施，包括暫緩欠租催繳及補償金追收作業，並會秉持「從簡、從寬、從速」原則，加速災區國有土地上的重建。財政部國產署表示，為協助受到楊柳颱風災害影響的承租戶儘速重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），即主動採行3大措施。一、提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊，及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理租金減免事宜。二、國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。三、暫緩辦理災區承租人欠租催繳及占用人使用補償金追收作業。國產署指出，國有土地承租人對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。國產署也提到，承租人因災損向地方政府申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等案件，若涉換約案，國產署分署（辦事處）將優先處理，提供租約或出具公函供承租人持向地方政府申辦。另各級政府機關或學校因颱風災後有公務或公共需用國有非公用土地設置點狀、線狀公用設施之案件，為求時效，得同意先提供使用國有非公用土地，並於日後補辦簽訂書面契約等相關程序。