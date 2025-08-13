我是廣告 請繼續往下閱讀

核三延役公投823登場，對於民調顯示，逾七成恆春半島四鄉鎮居民支持延役，經濟部長郭智輝卻昨說是因為「敦親睦鄰費」。對此，國民黨主席朱立倫今（13）日譴責郭智輝，並提到民進黨打著反核旗號不斷補貼綠友友，這才是最嚴重的弊端。朱立倫今天在中常會談話時表示，下週六、8月23日有兩項重要投票，其一為民進黨搞出來的大罷免第二回合，尚有七席國民黨優秀立委面臨大罷免，大家要全力以赴，一席都不能少，力拚到底；他強調，賴清德總統完全不管國人最關心的關稅問題、最擔憂的風災所造成災損問題，還在搞大罷免，「民進黨說要拚到底，我們一定不能大意」。他強調，所有同志一心，全力以赴，一定要催出所有選票，沒有任何空間再造成自己的內部問題。823之前，全黨最重要政治任務就是團結一致、反惡罷，一定要讓「大罷免、大失敗」，守護所有黨籍立委。朱立倫並指出，其二是重啟核三公投，核電延役事關台灣命脈，不只是產業命脈，也是國家安全命脈，這是非常重要的課題。最困難在於，若問民眾贊不贊成核電延役，絕大部分都贊成，但很多人不知道即將舉行公投，所以沒有出來投票。他表示，包括文傳會進行的廣告、宣傳，或組發會舉辦的公投宣講，明天在高雄、下周一在台北，同時各縣市長也很熱心舉辦宣講，就是希望民眾於下周六站出來投下公投票，「同意核三延役」。他希望國民黨全黨一起努力，讓核電延役，保住台灣經濟命脈。朱立倫也強烈譴責郭智輝的態度，其不能保衛台灣經濟，守護最基礎能源，竟然說出屏南民眾支持核電只是為了補助款或地方敦親睦鄰相關費用，這完全不是事實。朱立倫表示，給台電補貼或補助，一年1千億，已經補貼3千億，但補貼台電後還是漲了4次電價，根據數據顯示，112年台電買的綠電就花了3千多億元，平均每一度的綠電從4.2到5.1元，將每度1.1元的核電關閉，買4到5元的綠電，再補貼幾千億，他質疑台電虧損要全民補貼，有道理嗎？朱立倫認為，若台電能砍掉躉售的綠電補貼，不但台電不會虧本，電價還可以下降。他批評，民進黨打著反核旗號，不斷補貼「綠友友」，這才是民眾看到最嚴重的弊端與弊案。他強調，國民黨站在民眾這一方，為了國家安全、產業穩定，希望不要再讓台電受到鉅額虧損，大家下周六要站出來，投下讓核電延役的公投票。