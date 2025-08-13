我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風飆速「中心抵達台南了」！在地人見颱風眼奇觀

▲中央氣象署的雷達與風場圖觀測到台南大範圍進入颱風中心的過程。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

什麼是颱風眼？為何會暫時風平浪靜？

▲颱風眼為颱風環流中氣壓最低之處，其形狀大部分呈圓形、橢圓形、卵形和多邊形等形狀，其平均直徑約為45公里左右，最小的為10至20公里，大的可達100至150公里。（圖／翻攝《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書）

楊柳颱風今（13）日下午1時從台東太麻里登陸，透過氣象署雷達觀測，目前楊柳颱風中心已到達台南上空。對此，住在台南的《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書小編與一票台南鄉親，紛紛目睹了颱風眼「平靜得嚇人」的現況。據氣象署資訊，楊柳颱風下午2時，在高雄的東北東方約50公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行；稍早，雷達也顯示楊柳颱風的中心在3點左右已到達台南上空了。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編就發文表示，「楊柳中心通過台南上空」，同時公布了台南現況影片，一票台南人也證實，「安南區從大風大雨，突然變成無風無雨」、「最怕颱風突然安靜」、「第一次目睹颱風眼的情況耶！」中央氣象署曾解釋，颱風眼為颱風環流中氣壓最低之處，其形狀大部分呈圓形、橢圓形、卵形和多邊形等形狀，其平均直徑約為45公里左右，最小的為10至20公里，大的可達100至150公里，即使是同一颱風，於不同時刻，其眼的直徑也不同，在大多數情況下，颱風眼的大小有隨颱風的增強而逐漸縮小的趨勢。此外，在颱風眼區域內既無狂風亦無暴雨，天上僅有薄雲，能見天日或星斗。當颱風眼通過某地時，常被民眾誤認為颱風已過去，實則此時係在颱風眼內，約20至30分鐘後，，颱風眼經過前與經過後的風向恰恰相反，所以真的是「暴風雨前的寧靜」，必須嚴陣以待，千萬不可誤認為風雨已經過去囉！