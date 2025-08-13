楊柳颱風來襲，民眾囤首選就是泡麵，再加上正值中元節採買，讓泡麵成為大熱門，根據世界泡麵協會（WINA）統計，2024年全球泡麵總消費量突破1,202億份，而台灣每年平均就吃掉約9.3億份泡麵，在全球排名第17。此外，根據momo購物網統計，站上泡麵搜尋量近一個月突破20萬次，預計在節慶備貨與囤糧的雙重需求推動下，銷售年增預估超過3成。momo同步公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，冠軍不是國民經典品牌「來一客」，反而是有濃郁湯頭，Q彈麵體，且內有實體豆皮的日本「NISSIN日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵」拿下冠軍。
台灣人有多愛吃泡麵？根據世界泡麵協會（WINA）統計，2024年全球泡麵總消費量突破1,202億份，今年上看1,230億份，而台灣每年平均就吃掉約9.3億份泡麵，在全球排名第17。同時momo公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，國民品牌的來一客只排第二，冠軍是來自日本的「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」，內有頗大一塊的油豆腐，泡在甘甜滋味的關東風醬油湯中，更添滋味，且麵體相較之下更Q彈，同時也顯示異國風味受到歡迎的程度。
Momo也觀察到，「跨界聯名」的熱潮，像是「林聰明砂鍋魚頭泡麵」完整還原鍋物湯底風味；「王品青花驕麻辣牛肉麵」則以濃厚麻香與大塊牛肉擄獲嗜辣族群，雙雙擠進榜單前段。當然，「經典國民品牌」依舊穩坐泡麵基本盤，像「來一客風味杯」、「滿漢大餐牛肉麵」等老牌商品也持續穩定上榜。
Momo 2025年上半年泡麵排行榜
TOP 1【NISSIN 日清】咚兵衛油豆腐烏龍麵
TOP 2【來一客】風味杯
TOP 3【滿漢大餐】碗麵
TOP 4【林聰明】砂鍋魚頭泡麵
TOP 5【統一麵】風味袋
TOP 6【輕食糧飲】小蘭州蕎麥麵
TOP 7【維力】維力炸醬桶麵
TOP 8【NONG SHIM】農心 辛拉麵
TOP 9【大瑪南洋蔬食】純素酸辣粉
TOP 10【王品集團】青花驕麻辣鍋牛肉麵
