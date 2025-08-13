楊柳颱風來襲，民眾囤首選就是泡麵，再加上正值中元節採買，讓泡麵成為大熱門，根據世界泡麵協會（WINA）統計，2024年全球泡麵總消費量突破1,202億份，而台灣每年平均就吃掉約9.3億份泡麵，在全球排名第17。此外，根據momo購物網統計，站上泡麵搜尋量近一個月突破20萬次，預計在節慶備貨與囤糧的雙重需求推動下，銷售年增預估超過3成。momo同步公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，冠軍不是國民經典品牌「來一客」，反而是有濃郁湯頭，Q彈麵體，且內有實體豆皮的日本「NISSIN日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵」拿下冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲momo購物網公布熱銷泡麵Top 10。（圖／官方提供）
▲momo購物網公布2025年上半年熱銷泡麵Top 10。（圖／官方提供）
台灣人有多愛吃泡麵？根據世界泡麵協會（WINA）統計，2024年全球泡麵總消費量突破1,202億份，今年上看1,230億份，而台灣每年平均就吃掉約9.3億份泡麵，在全球排名第17同時momo公布2025上半年泡麵十大熱銷榜，國民品牌的來一客只排第二，冠軍是來自日本的「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」，內有頗大一塊的油豆腐，泡在甘甜滋味的關東風醬油湯中，更添滋味，且麵體相較之下更Q彈，同時也顯示異國風味受到歡迎的程度。

Momo也觀察到，「跨界聯名」的熱潮，像是「林聰明砂鍋魚頭泡麵」完整還原鍋物湯底風味；「王品青花驕麻辣牛肉麵」則以濃厚麻香與大塊牛肉擄獲嗜辣族群，雙雙擠進榜單前段。當然，「經典國民品牌」依舊穩坐泡麵基本盤，像「來一客風味杯」、「滿漢大餐牛肉麵」等老牌商品也持續穩定上榜。

▲來一客泡麵 來一客鮮蝦魚板（圖／記者陳雅雲攝）
▲國民經典品牌「來一客」依舊穩坐泡麵基本盤，在今年上半年momo泡麵熱銷榜中拿下第二名。（圖／記者陳雅雲攝）
Momo 2025年上半年泡麵排行榜

TOP 1【NISSIN 日清】咚兵衛油豆腐烏龍麵

TOP 2【來一客】風味杯

TOP 3【滿漢大餐】碗麵

TOP 4【林聰明】砂鍋魚頭泡麵

TOP 5【統一麵】風味袋

TOP 6【輕食糧飲】小蘭州蕎麥麵

TOP 7【維力】維力炸醬桶麵

TOP 8【NONG SHIM】農心 辛拉麵

TOP 9【大瑪南洋蔬食】純素酸辣粉

TOP 10【王品集團】青花驕麻辣鍋牛肉麵

相關新聞

林志玲吃泡麵「品牌、口味」曝！一堆喊超愛　台灣1原因消失10年

宵夜吃泡麵驚見「壁虎寶寶屍浮湯上」！ 業者曝製程：不可能完整

楊柳颱風準備襲台！全聯罐頭買一送一、泡麵殺13元　甜橙只要11元

颱風天菜價買不起！營養師：冷凍蔬菜也健康　放到下個颱風還能吃