▲新竹養生館暗藏春色，警上門逮人。（圖／警方提供）

新竹市南大路一家養生館暗藏春色！近日新竹警方獲報後展開調查，持搜索票前往查緝，果然在店內發現有男女正在「連結中」當場被抓，同時警方也帶回店內10名越南籍女子並查獲2名失聯移工，全案依法送辦。據了解，新竹南大路這家養生館，主打越南店旗號，更因小姐眾多、敢脫敢玩而在老司機界口耳相傳，吸引眾多尋芳客上門，近日新竹警方接獲檢舉並展開調查。警方深入追緝，確認養生館從事性交易，向新竹地院聲請搜索票獲准，並在9號前往查緝，當場查獲男客人與越南籍女子正在「連結中」，查獲業者、男客及美容師等共5人，均坦承從事色情性交易，警方現場查扣帳冊、監視器主機、相關交易用品及電腦電磁紀錄等證物，並帶回10名越南籍女子返所調查，還查獲2名失聯移工。全案依妨害風化罪函送地檢署偵辦，男客人及美容師等依妨害風俗裁處罰鍰，逃逸外勞則移請移民署專勤隊依法遣返。警方調查發現，該店以養生館為名，實際提供性交易服務，並安排越南籍女子與客人交易。現場查獲涉嫌妨害風化案店員2名，詢問後移送新竹地方檢察署偵辦；逾期居留越南籍女子，則交由移民署新竹專勤隊收容辦理遣返。