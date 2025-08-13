我是廣告 請繼續往下閱讀

近日衛福部長邱泰源在回應「少子化」議題，再度引發失言爭議，他提到4大方向，其中一個是提高婚育意願，像是「舉辦六師聯誼」；但此番言論挨批是一種傷害。邱泰源今日受訪時表示，六師聯誼僅是一個活動，只要有好的意見，一定趕快採納、改善，也會虛心接受。邱泰源日前被問少子化議題，提到「聯誼說」，引起網友議論，時代力量黨主席王婉諭在臉書批評，邱泰源身為衛福部長，「是否真正理解女性在台灣生育的困境？」邱泰源今（13）日出席「健康台灣 全球領航－精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會前回應，當時提到的4大方向是國家一直在努力的部分，也會投入更多資源。邱泰源強調，當然不是因此就可以解決少子化的問題，而是在提出4大策略後，在高度發展國家的職場，可能會面臨這樣的問題。他提到，也希望大家有更多接觸、互動的機會，而「六師聯誼」是定期進行的。邱泰源表示，但這也只是一個活動，真正要解決問題還是需要整體考量。他說，任何專家的建議，都會虛心接受，因為這是國家的重要問題，只要有好的意見一定會盡快採納、改善。邱泰源指出，希望更多男性可參與、照顧整個家庭，這確實都是因素之一，也是大家要共同努力的。另外，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，可找到有領證之醫事人員，內容揭露相關醫事人員的姓名、專科別及執業縣市，並備註「性別事件相關案件資訊」，可看到判決書內容。邱泰源表示，這段時間與司法院聯繫，包括技術上的問題、要如何連結、介接等，盡了很多心力。他提到，第一階段先將判決確定的部分完成，這也是有些立委期待的，而衛福部目前走出第一步。