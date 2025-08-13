被網友們認為CP值超高的蛋黃酥「彰化不二坊」，每年不論是電話預購、現場排隊，總是一盒難求。而彰化不二坊也在臉書官方粉絲專頁公告今年2025年的中秋節訂單，將於8月23日(六)開放，時間為每日9:00~12:00和14:30~17:30。本文整理場次時間、售價、注意事項等資訊一次看。而同樣源自彰化的鹿港「新口味食品行」，則是在每週五開放網路訂購。
彰化「不二坊」蛋黃酥今年將於8月23日開始接受電話訂購，時間分兩時段，分別是每日9:00~12:00和14:30~17:30。而不二坊也提到三個注意事項：
一、電話訂單確認後，不接受修改日期和數量。
二、中秋節訂單不接受宅配，僅提供現場取貨。
三、開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單。
不二坊的蛋黃酥單顆50元、一盒最少6顆入300元，美味與價位相較於不少蛋黃酥名店而言，是不少老饕心目中的高CP值首選，2023年時還發生有網友自己上網爆料，為了買彰化「不二坊」的蛋黃酥，動員全家族一共打了6萬通電話，才預訂到了1500顆蛋黃酥，足見其魅力。
▪️店家資訊
彰化不二坊
地址：彰化市中正路一段293號
電話：04-722-5328
彰化鹿港「新口味食品行」蛋黃酥 開放預購
另外，源自彰化鹿港的「新口味食品行」之蛋黃酥，被彰化人封為是「一生必吃」，日前升級版官網正式上線，未來線上消費皆可累積點數折抵消費金額，同時會員將享有獨家優惠好康；此外新官網也開放信用卡支付功能。
中秋期間蛋黃酥也已開放訂購，開放下週一至日的蛋黃酥禮盒來店自取預訂(限頂番婆店)，方便民眾每週安心選購、準時取貨。而今年蛋黃酥禮盒6入270元，等於每顆僅45元。
▪️店家資訊
新口味食品行 (頂番婆店)
地址：彰化縣鹿港鎮頂草路一段36號
電話： 04-771-3482
官網訂購注意事項：每周五中午12:00開放隔周一~日預訂自取、隔周一~四宅配)
