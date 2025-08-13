我是廣告 請繼續往下閱讀

美國德州帕洛平托（Palo Pinto）當地時間12日下午發生一起大規模火車脫軌事故，共有35節車廂脫軌，車廂歪七扭八地堆疊在一起，脫軌現場附近的田野還起火冒出濃煙。火車所屬的太平洋鐵路公司（Union Pacific）表示，脫軌事故並未造成人員傷亡，也未導致周邊居民疏散，一切按照標準程序處理。根據《美聯社》報導，這起脫軌事故發生在當地時間12日下午2點左右，地點就在戈登鎮以東，戈登鎮位在沃斯堡（ Fort Worth）西南方約105公里處，太平洋鐵路公司的人員已正在緊急趕往現場。當地緊急處理部門表示，事故已按危險物品事故處理，沒有車廂發現物質洩漏，不過還不清楚脫軌車廂內裝載何種物品，目前沒有人員傷亡，車上所有人員都已經找到。帕洛平托當局表示，相關工作人員正在現場努力控制場面確保消除危險，消防人員也在全力撲滅附近草地的火勢，火災並沒有對任何建築物造成損壞。