▲李珠珢在平日下午看到許多粉絲現身台北101觀景台，坦言被粉絲們的熱情嚇到。（圖／讀者提供）

▲李珠珢（中）今日舉辦「全台最高見面會」，興奮與粉絲們合照。（圖／讀者提供）

▲近期將迎接七夕情人節，不少粉絲高舉看板像李珠珢告白，甚至有人高呼：「我愛妳！」（圖／讀者提供）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢今（13）日驚喜現身台北101的89樓觀景台，化身「雲端女神」舉辦期間限定的粉絲見面會，挑戰全台最高地標辦活動，雖然是平日下午舉辦，但現場將近300名的粉絲人潮依然擠滿觀景台空間，不少粉絲更提早數小時排隊卡位，只為與女神近距離互動，當李珠珢現身時，現場爆出熱烈尖叫聲，她也驚訝直呼：「粉絲們給的熱情太多了啦！真的被嚇到！」這場見面會選在台北101 89樓觀景台舉行，是李珠珢首次登上台灣地標級景點舉辦活動，她一登場便換上專屬的聯名服裝，灰色Polo衫搭配貼身牛仔褲，展現纖細好身材。李珠珢也與粉絲進行互動遊戲、合照、簽名等環節，雖然現場空間有限，但仍擠進了上百名粉絲，讓她一度忍不住轉頭跟工作人員確認，一旁還有粉絲大喊：「我們都是搭電梯來支持妳的啦！」場面溫馨又熱鬧。談到在台北101舉辦見面會，李珠珢坦言自己一早就到現場綵排，雖然今天有颱風登陸，但大台北地區晴空萬里，讓李珠珢不禁表示：「從這裡看真的很漂亮！很感謝粉絲們的支持。首次在台北101舉辦見面會的李珠珢今日心情看起來十分雀躍，在見面會現場頻頻耍寶，在搶答環節時還主動跳出來跟粉絲要搶答，讓現場眾人都笑翻。由於近期也將迎接七夕情人節，現場也有不少粉絲高舉李珠珢應援牌，甚至有粉絲向她告白高喊：「我愛妳！」讓李珠珢一時間害羞到說不出話來。值得一提的是，雖然李珠珢的見面會互動僅有125名幸運兒搶到資格，但也有不少遊客得知今天有李珠珢見面會活動時，直呼：「太幸運了吧！」紛紛擠到見面會現場一睹女神風采，李珠珢超高人氣可見一斑。