今（2025）年1月，從詐騙園區歷劫歸來的火舞表演者謝岳鵬，時隔半年接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，從「豬仔」蛻變為反詐騙大使，揭露泰國、緬甸及柬埔寨詐騙園區招工一條龍手法，避免國人受騙。
出國工作夢碎慘淪豬仔 小黑屋上銬關5天
一則facebook出國商演邀約，身陷20天詐騙園區苦難記。謝岳鵬去（2024）年12月25日聖誕節當天，應邀赴泰國演出，原定4小時車程卻開了6小時才抵達。當他被安排上船，打開手機定位人在緬甸，數名荷槍實彈的軍人在岸邊站崗迎接，他才驚覺這場商演是個騙局，接下來一切變調，他淪為被送進詐騙園區的豬仔。
謝岳鵬將歷經20天詐騙地獄，濃縮成半小時訪談，向NOWNEWS娓娓道來，回憶起剛抵達園區內隨即被關進小黑屋毒打，長達5天之久，他仍心有餘悸。
「腦中閃過好多回憶，我可能有生命危險。」6、7名緬甸軍持槍毆打他，導致全身傷痕累累，謝岳鵬表示，當下被上銬，有一餐沒一餐，僅提供水喝維持生命。某次他趁從事詐騙工作未被監控的空檔，查詢園區位置，企圖對外求援被發現，慘遭緬甸軍帶去軍事監獄，謝岳鵬在廣場上手銬曝曬太陽長達6小時，時而被命令搬運磚等勞務工作當作懲罰。
電影《孤注一擲》真實上演 幸運脫身擔任反詐騙大使
「宛如電影《孤注一擲》所描述真實場景！」謝岳鵬描述所待緬甸詐騙園區，外觀猶如台灣舊式集合住宅，員工約上千人，來自台灣、香港、新加坡、印度及奈及利亞等，宛如小型聯合國，管理幹部為中國人。員工被分到不同部門進行詐騙，他屬於業務部，負責用假帳號騙外國人投資，一天工作16小時，業績差就會被帶進小黑屋懲罰。
「能救一個是一個！」謝岳鵬表示順利脫身後，接受內政部警政署徵召擔任反詐騙大使，到各大校園分享自己的故事，因為他不希望有再有人淪豬仔，被送去詐騙園區。
然而謝岳鵬僅是冰山一角，根據外交部統計，截至今年3月，亞太地區已經協助營救1549人，其中駐緬甸代表處受理495起案件，從緬甸詐騙營區救出261人，但實際數據可能更多。
檢察官揭詐騙園區人口販運產業鏈 FB、IG貼高薪廣告招工
曾偵辦緬甸詐騙園區「人口販運案件」的桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊指出，詐騙園區從2年前集中柬埔寨，轉移陣地至緬甸，以中國人為首與緬甸軍閥合作，專門吸收台灣人、中國人，從泰國美索過河入境緬甸。
蔡沛珊接受NOWNEWS專訪，分析詐騙園區的一條龍產業鏈。首先，集團會在社群媒體如facebook、IG等以高薪廣告招募人員，「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」、「有負債想還清改變人生的請私訊我」，並搭配大量現金照吸引被害人上鉤，並向被害人表示，工作地點在泰國，從事推廣博弈工作，包吃、住並提供免費機票。
抵達曼谷後，集團會先帶被害人去喝酒、吃飯等，接著由陸路至美索後，隔天搭船至緬甸詐騙園區，並扣押被害人的護照以控制其行動。接著集團會提供被害人詐騙「教戰手冊」，主要從事感情、投資詐騙，使用翻譯軟體與歐美人士聊天，進而詐取對方財物。若業績不好，就會關進小黑屋，進行體罰。若要離開園區，被害人會被要求賠付新台幣15至30萬，以虛擬貨幣交易後放人。
蔡沛珊指出偵辦與詐騙園區相關的人口販運案件，有2大困境，第一是台灣與緬甸沒有邦交，無法以正式管道協助。第二是詐騙園區由緬甸軍閥把持，難以交涉，目前只能與泰國司法單位及民間組織合作，進行救援。最終仍回到宣導端，教育民眾不要聽信網路上高薪招募廣告。
聯合國報告點名台灣涉跨國詐騙 慘淪「詐騙之島」
事實上，台灣涉入跨國詐騙情況嚴重，背上「詐騙之島」的污名。今（2025）年4月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，簡稱UNODC）發布《Inflection Point》報告，指出近年東南亞成為全球網路詐騙重鎮。
《Inflection Point》報告指出，台灣傳統幫派如竹聯幫、四海幫受台灣政策性打擊後，轉型投入網路詐騙，透過招募人員、洗錢等支援海外詐騙園區，並利用AI換臉、語音變聲等方式，進行虛擬幣洗錢。東南亞線上博弈平台BG1、BG2均由台灣人創立，涉及洗錢、毒品、人口販運等案；另秘魯與新加坡也破獲台灣幫派涉及人口販運與洗錢案件。
今（2025）年5月7日，法務部調查局在司法委員會專題報告上，針對該份報告做出回應。調查局指出，該報告雖從UNODC下載，但內容未經正式編輯確認，不代表其官方立場。報告所指犯罪集團實為中國集團，與台灣無關。秘魯案實為7人被捕，成員背景不一，無法證實與台灣幫派有關；另外新加坡洗錢案亦無相關詳細情資。
