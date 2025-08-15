BANDAI SPIRITS 超人氣「一番賞」系列迎來全新力作，「一番賞 寶可夢 Pokemon 超級進化」震撼登場！這回主打粉絲最愛的「超級進化」寶可夢，包括噴火龍X、Y、耿鬼、沙奈朵、路卡利歐等人氣角色，全數進化現身。除了高品質絨毛玩偶，還搭配多款熱感碗、冷感杯與實用雜貨，無論是想收藏還是日常使用，都是寶可夢迷不能錯過的夢幻逸品！
全套商品預計 2025 年 8 月 30 日發售，目前購物橘子已開放預購，快去搶先體驗線上抽！
《寶可夢 Pokemon 超級進化》：點我線上抽一番賞
「一番賞 寶可夢 Pokemon 超級進化」全獎項總覽
A賞：超級噴火龍X 絨毛玩偶（約21cm）
帥氣威猛的超級噴火龍 X 以展翅準備噴火的經典姿態登場，氣場十足。
B賞：超級噴火龍Y 絨毛玩偶（約21cm）
挺立姿態展現王者風範，雙翼展開的壓倒性存在感讓人一見難忘！
C賞：超級耿鬼 絨毛玩偶（約21cm）
詭譎神秘的紅眼造型、刺角細節完美還原，這隻可愛又帶點邪氣的耿鬼，是鬼靈系粉絲的最愛！
D賞：超級沙奈朵 絨毛玩偶（約21cm）
裙擺宛如白紗，氣質優雅，完美重現沙奈朵的魅力姿態！
E賞：超級暴鯉龍變色碗（約15cm）
倒入熱水後即現超級進化的暴鯉龍圖樣，實用又充滿驚喜，吃泡麵也能體驗熱血進化時刻！
F賞：超級進化玻璃杯（全3款隨機 / 約7.5cm）
加入冰水後浮現灰色進化標誌，簡約有型，清涼又有趣。
G賞：超級進化寶可夢毛巾巾（全6款隨機 / 約23cm）
黑系設計搭配人氣進化寶可夢圖案，小巧實用又具潮流感，隨身攜帶剛剛好！
H賞：3D 變圖資料夾＆貼紙組（全8款隨機）
A4文件夾搭配原創貼紙，視角改變時能看到寶可夢進化畫面，實用與收藏性兼具。
I賞：超級進化橡膠吊飾（全8款隨機 / 約5cm）
Q 版造型超級寶可夢化身隨身小物，掛在包包、鑰匙圈上可愛又吸睛！
最後賞：超級路卡利歐 絨毛玩偶（約23cm）
只有最後一抽才能獲得的壓軸角色！帥氣姿態完美演繹路卡利歐的戰鬥感，是本系列最值得珍藏的夢幻逸品！
帥氣進化 × 實用收藏，一次滿足！
「一番賞 寶可夢 超級進化」系列，集結多位超人氣進化寶可夢，不僅推出高品質絨毛玩偶，還設計熱感碗、冷感杯等創意變色雜貨，讓每一抽都充滿驚喜與實用價值。不管你是噴火龍控、耿鬼粉，還是路卡利歐推，都能在這次的一番賞中收服你夢寐以求的進化夥伴！
《寶可夢 Pokemon 超級進化》：點我線上抽一番賞
