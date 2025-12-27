金州勇士近期雖然逐漸回穩，接連擊敗奧蘭多魔術和達拉斯獨行俠，但球隊整體陣容結構還是受到質疑，日前總教練科爾（Steve Kerr）與格林（Draymond Green）在場上激烈爭執，更是引起外界對於團隊氛圍的高度關注。這起衝突也成為知名媒體人Bill Simmons最新評論的引爆點。Simmons在《The Ringer》Podcast中語出驚人表示，勇士真正該考慮交易的，不是格林，而是球隊門面柯瑞（Stephen Curry）。
Simmons給出殘酷評語：這支勇士沒機會了
Simmons直言，儘管柯瑞本人並未捲入科爾與格林的衝突，但這樣的內部爆炸，正好反映勇士目前的混亂狀態。「我們是不是已經走到一個地步，該讓Steph回夏洛特了？聯盟能不能直接介入？」Simmons在節目中說道。
他補充表示，自己並不想激怒勇士球迷，但現實是殘酷的——勇士目前僅15勝15敗，在西區看不到任何爭冠可能。
回家鄉打球？Simmons點名黃蜂
Simmons甚至直接幫柯瑞安排好「下一站」，認為他最理想的歸宿是夏洛特黃蜂。Simmons提到，柯瑞從小在夏洛特長大，父親戴爾柯瑞（Dell Curry）長年效力黃蜂，過去也多次開玩笑說過，希望能在家鄉結束職業生涯。在情感與故事性上，這筆交易「說得通」。
考量柯瑞本季仍能繳出場均28.7分的頂級數據，Simmons也坦言，想交易他絕不便宜。他提出一個假想方案：
黃蜂獲得：柯瑞
勇士獲得：「三球」鮑爾（LaMelo Ball）、塞克斯頓（Collin Sexton）、2029年首輪選秀權、2031年首輪選秀權
Simmons直白表示：「我真的不認為這支勇士還有任何機會了。昨晚我們才看到Draymond又爆炸，乾脆就LaMelo加一堆選秀權，把柯瑞送回夏洛特吧。」
震撼歸震撼 現實仍有距離
儘管話題炸裂，但多數聯盟觀察仍認為，除柯瑞本人主動要求離隊，否則勇士幾乎不可能交易這位四冠核心。他仍是球隊最重要的象徵與資產。
然而，隨著戰績平庸、內部氣氛動盪，這樣的聲音開始被公開討論，本身就已是警訊。
消息來源：Bill Simmons
