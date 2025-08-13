我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府113年啟動「陪你長大－全面採用可調式課桌椅計畫」，投入4.5億元，分三年汰換全市國中小逾15萬套老舊課桌椅。首批4萬8,910套已於今（13）日陸續配送，四育國中率先啟用。教育局長蔣偉民上午前往四育國中視察到貨及配置情形，並與學生一同體驗桌椅高度調整功能。他表示，為全面提升學習環境品質，目前全市約六成七國中小學生仍使用固定式課桌椅，其中約五成已逾使用年限，「孩子的學習環境不能等，設備升級勢在必行」。此次新型課桌椅具人體工學設計，學生可透過手搖搖桿自由調整高度，桌面採木質消光材質減少反光，椅背與座面強化脊椎支撐，引導正確坐姿；桌下橫桿位置則增加腿部活動空間，提升長時間上課的舒適度與專注度。蔣偉民強調，這不只是硬體汰換，更是教育環境的進化，市府將持續用行動支持教育，與各校攜手打造健康、安全、現代化校園。教育局並製作教學影片，指導師生正確使用與調整，確保新設備效益發揮到最大。