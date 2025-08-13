我是廣告 請繼續往下閱讀

德國媒體《圖片報》近日公布一份文件資料，宣稱是由國際駭客組織獲取的中俄秘密文件，指出一份涉及俄羅斯國營軍火出口公司與中國軍方的交易協議，文件顯示俄羅斯與中國在針對台灣的軍事行動上已進入詳細的計畫階段，且雙方討論至少可追溯至2017年。德媒《德國之聲》引述德國《圖片報》的報導中提到，名為「黑月」（Black Moon）的國際駭客組織獲取的文件指出，中俄雙方在2024年達成協議，俄國將為中共空降部隊客製化開發一套自動化指揮系統，還將提供一批可空投的重型武器裝備。報導提到，由俄羅斯國有軍火出口商「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）與中國公司「中國電子科技國際有限公司」簽署合約，後者代表中國中央軍委，內容是為中國人民解放軍開發一套「空降指揮自動化系統」。金額為 3490.7萬美元，簽署日期為2021年4月26日。德國《圖片報》宣稱取得的機密文件，是由國際駭客組織「黑月」竊取，文件顯示莫斯科與北京在準備對台灣實施入侵的問題上密切合作，兩國在對台軍事入侵方面的合作，至少可追溯至2017年，且合作已經相當深入，已進入極為詳細的計畫階段。《圖片報》還提到其他涉及的裝備和系統，包括：伊爾-78MK-90A與伊爾-76MD運輸與空降飛機；BMD-4M與BTR-MDM型裝甲車；2S25型125公釐自行反戰車炮；83T502-D型指揮與偵察車；PBS-955型無平台降落傘系統。所有軍備物資應由俄方以海運方式運往中國上海港，或以空運方式送達由中方指定的機場。《圖片報》宣稱德國高層安全部門消息人士證實，這批被駭客獲取並公開的文件是真實的。不過，《德國之聲》未證實該文件真實性。報導提到，「黑月」（BlackMoon）是由一群年輕駭客組成的駭客聯盟，自2025年4月起在社群平台「X」上開始披露「敵對國家」的機密。該駭客聯盟視中國、俄羅斯、伊朗、北韓及非洲部分專制政權為「全球邪惡軸心」，曾公佈俄羅斯精確炸彈「FAB-500」的滑架製造圖紙、伊朗針對非穆斯林的國家命令、中國自殺式無人機「神風」無人機的技術細節。