NBA美國職籃（National Basketball Association）球星唐斯（Karl-Anthony Towns）即將到訪台灣！根據桃園珍珠海岸國際音樂節官方近日釋出的消息，官方宣布今年夏天將迎來「NBA巨星」，並且也透露就是目前效力於紐約尼克的唐斯，他預計於8月29日至31日現身桃園竹圍漁港，成為本屆音樂節最受矚目的跨界嘉賓。這位NBA全能長人，不僅是5屆NBA全明星，更是聯盟近年最具代表性的「會投三分的大個子」之一。唐斯上一季年薪為4920萬美元（約合新台幣14.7億元），他生涯已經賺進2.3億美元（約合新台幣68.8億元），靠著打球晉升億萬富翁，而且其生涯還有很長一段時間。從狀元到全明星唐斯上一季場均24.4分，另有12.8籃板和3.1鑄工，生涯則是23.3分11.1籃板3.2助攻，三分球命中率達到4成。唐斯於1995年出生在美國紐澤西州愛迪生鎮，擁有多明尼加與美國雙重血統。2015年NBA選秀，他以狀元之姿加盟明尼蘇達灰狼，菜鳥賽季即奪下年度最佳新秀，並成為史上第一位贏得NBA技巧挑戰賽冠軍的中鋒。在灰狼的9個球季中，唐斯多次刷新隊史紀錄，包括2018年單場56分與2022年單場60分，展現出罕見的內外線進攻火力。他三度入選NBA年度最佳陣容第三隊，並於2022年贏得全明星三分球大賽冠軍，證明了他在外線投射上的非凡能力。2024年夏天，唐斯透過交易轉戰紐約尼克，並迅速融入球隊體系，助尼克保持東區競爭力。上季他繳出全明星水準的表現，延續了他作為聯盟頂尖「Stretch Big」的價值。不過，根據美媒報導，尼克目前並未與唐斯洽談續約事宜，以保留未來的交易彈性，顯示球隊管理層在陣容規劃上仍保持靈活策略。除了NBA，唐斯早在16歲便代表多明尼加國家隊出戰國際賽事，展現跨國籃球影響力。球場外，他以開朗的個性、公益參與與社群互動廣受球迷喜愛。這次來台，唐斯將成為桃園珍珠海岸國際音樂節的一大亮點，對於喜愛NBA的台灣球迷而言，不啻為一次與世界級籃球巨星近距離互動的難得機會。屆時，他不僅可能出席舞台活動，更有望與球迷分享生涯故事與籃球心得，讓音樂與運動的熱情在盛夏交會。姓名：Karl-Anthony Towns Jr.（卡爾-安東尼·唐斯）出生日期：1995年11月15日（29歲）出生地：美國紐澤西州愛迪生鎮國籍：美國／多明尼加身高體重：213公分（7呎0吋）、112公斤（248磅）位置：中鋒／大前鋒高中：St. Joseph High School（Metuchen, New Jersey）大學：肯塔基大學（2014–2015）NBA選秀：2015年首輪第1順位被明尼蘇達灰狼選中現役球隊：NBA 紐約尼克（2024年至今）5× NBA全明星（2018、2019、2022、2024、2025）3× NBA最佳陣容第三隊（2018、2022、2025）NBA年度最佳新秀（2016）NBA最佳新秀陣容第一隊（2016）NBA技巧挑戰賽冠軍（2016）——史上首位奪冠中鋒NBA三分球大賽冠軍（2022）——史上首位奪冠中鋒生涯最高分：60分（2022年3月15日）灰狼隊史單場得分紀錄保持人（60分）明尼蘇達灰狼（2015–2024）紐約尼克（2024–至今）