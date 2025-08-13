我是廣告 請繼續往下閱讀

姓名：Karl-Anthony Towns Jr.（卡爾-安東尼·唐斯）

出生日期：1995年11月15日（29歲）

出生地：美國紐澤西州愛迪生鎮

國籍：美國／多明尼加

身高體重：213公分（7呎0吋）、112公斤（248磅）

位置：中鋒／大前鋒

高中：St. Joseph High School（Metuchen, New Jersey）

大學：肯塔基大學（2014–2015）

NBA選秀：2015年首輪第1順位被明尼蘇達灰狼選中

現役球隊：NBA 紐約尼克（2024年至今）

📍生涯亮點與成就

5× NBA全明星（2018、2019、2022、2024、2025）

3× NBA最佳陣容第三隊（2018、2022、2025）

NBA年度最佳新秀（2016）

NBA最佳新秀陣容第一隊（2016）

NBA技巧挑戰賽冠軍（2016）——史上首位奪冠中鋒

NBA三分球大賽冠軍（2022）——史上首位奪冠中鋒

生涯最高分：60分（2022年3月15日）

灰狼隊史單場得分紀錄保持人（60分）

📍生涯經歷

明尼蘇達灰狼（2015–2024）

紐約尼克（2024–至今）

2025桃園最受矚目的音樂盛事——珍珠海岸國際音樂節，將於8月29日至31日在桃園竹圍漁港盛大登場！今年不只音樂陣容堅強，官方最新釋出的形象影片更驚喜揭露NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns）將親臨現場，預計成為今年夏天唯一來台的NBA巨星！影片中神秘預告「重量級球星即將現身」，隨後揭曉正是現役NBA明星中鋒唐斯。現年29歲的Towns在2015年NBA選秀會上，以狀元之姿被明尼蘇達灰狼選中，並於同年10月28日客場對上洛杉磯湖人的開幕戰完成NBA初登場，並貢獻14分12籃板。唐斯身高雖足足有213公分，卻擁有後衛等級的技術。2016年2月，他參加全明星技術挑戰賽，在決賽中擊敗波士頓塞爾提克矮個後衛Isaiah Thomas，成為史上首位奪得此賽事冠軍的中鋒。同年5月15日，唐斯毫無懸念地獲得年度最佳新秀，拿下131張第一名選票，總分565分滿分當選。去年球季前唐斯在一筆三方交易中從灰狼轉戰紐約尼克，搭檔後衛布朗森（Jalen Brunson），組成新的雙核心組合。轉隊首季即繳出場均24.4分、12.8籃板的佳績，協助尼克打進東區冠軍賽，雖最終不敵印第安那溜馬，但已為球隊注入極大戰力。今年音樂節不僅有唐斯助陣，更打造三大主題舞台，結合音樂、運動、創作與青春能量，打造全台最有感的夏日體驗！🌟 三大主舞台搶先看 👇🎤 珍珠國際舞台｜超強卡司三日接力開唱KARD 🇰🇷、玖壹壹、動力火車、宇宙人、Ozone、MINH 🇻🇳、Ardhito Pramono 🇮🇩 等近30組音樂人輪番登場！🏀 海岸熱血舞台｜最潮運動x娛樂新體驗NBA球星現身、三對三籃球賽現場開打，熱血指數破表🔥🎸 築夢世界舞台｜鐵玫瑰熱音賞 ✕ LALAI聚焦在地原創與青春能量，最貼近夢想的聲音從這裡出發🎶