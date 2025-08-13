我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧整個人被風吹得狼狽不堪，可愛表情讓粉絲笑翻。（圖／李多慧Threads＠le_dahye）

▲李多慧今日上午出席海科館活動，熱情跟大家打招呼。（圖／記者葉政勳攝影）

韓籍啦啦隊女神李多慧目前隸屬味全龍啦啦隊，是「小龍女」的一員，今（13）日李多慧就分享自己外出的影片，只見楊柳颱風來襲，李多慧在戶外面臨強風，艱難步行，頭髮全被吹得亂七八糟，讓她一度睜不開眼睛，表情看起來有些猙獰；李多慧整個人還左搖右晃的，還差點摔倒，急忙用手扶住一旁的鐵絲網，她也嘴硬發文：「在台灣3年的老鳥已經不怕颱風了，真的呀。」讓網友笑翻。李多慧今日在Threads上傳自己出門的影片，只見李多慧身穿粉紅色洋裝，艱難走在馬路旁，她的瀏海已經被吹亂，甚至擋住她的視線。影片中，李多慧也沒撐傘，任由雨滴打在身上，她搖搖晃晃前行，整個人看起來差點跌倒，只能用手扶住一旁的鐵絲網。儘管被颱風吹得如此狼狽，李多慧還是嘴硬的在貼文中寫道，「在台灣3年的老鳥已經不怕颱風了，真的呀。」粉絲看了則笑翻留言，「這種風對台灣人來說還只是微風，這樣就站不穩代表還要再多練練」、「怎麼做到被吹的亂七八糟還那麼美的」、「我們公主最美的是那善良的心，所以沒有在怕醜的」。李多慧也在留言區呼籲大家，「下班路上或回家時一定要小心喔」。由於今日北部並未停班停課，李多慧上午照常出席基隆海科館的「海漫步的日子」秋季健走活動記者會，她也被問到是否要搭檔徐若瑄，合作鬼片《辛亥隧道》，李多慧賣關子地說，「有嗎？這個有消息嗎？這個還不能講，但是會想給大家愈來愈成長的李多慧」，十分可愛。