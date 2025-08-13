我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊柳颱風來襲，但今天上午一名鍾姓男子竟無視禁令闖入屏東東港海邊，遭海巡查獲開罰。（圖／海巡提供）

楊柳颱風為屏東地區帶來強風豪雨，海邊也封鎖限制民眾進入，不過今天上午一名鍾姓男子竟無視禁令，跑到屏東東港南平海堤疑似觀浪並撿拾物品，被海巡人員攔查，將裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，成為今年屏東首例。颱風楊柳來襲，為了確保民眾安全，海巡人員今天上午來到東港南平里海堤巡查，怎料，卻發現一名鍾姓男子無視禁令進入海岸警戒區，立即上前告知已違反災害防救法所列規範，並開立舉發單函送屏東縣政府裁處，而鍾姓男子也成為屏東首例被開罰的民眾。颱風來襲前，屏東縣災害應變中心發布禁（限）制令，公告執行岸際勸離作業，公告畫定海域、港口、海岸、登山步道及各溪流區域範圍，為颱風期間警戒區，非持有通行證件，不得進入。第五岸巡隊呼籲，颱風期間各縣市政府發布禁（限）制令，未經許可進入警戒區域，海巡署將依法開立舉發單函送縣（市）政府裁處，依災害防救法可裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。也呼籲民眾為確保民眾自身安全，切勿前往海邊、岸際觀浪及遊憩。