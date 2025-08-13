我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇打綠出道以來廣受歌迷喜愛，雖然一直遇到許多風波，但團員們都很團結地一起走過。圖為「二十年一刻」小巨蛋演唱會。（圖／緒風提供）

年度專輯獎」3 項大獎的李竺芯，帶給觀眾驚喜。



歌手黃子軒以專輯「牛騷」 連續抱回金曲36客語歌王跟客語專輯獎， 今年更帶著黃子軒與山平快ZiXuan&Slow Train團員，一同前進春浪演出。G en Z創作代表Andr入選Spotify「2025 RADAR 新勢力」，音樂風格豐富多變，大膽突破既有框架；音樂創作人Fu nkyMo則以老派靈魂混搭幽默台語， 傳遞自由又直白的節奏能量，讓人邊笑邊跳、徹底釋放情緒。



▲歌手張震嶽將參與2025春浪音樂節，這是他暌違9年後再度回歸，迎來20週年的春浪，可說是星光熠熠。（春浪音樂節提供） 國際陣容星光熠熠 跨國音樂交流再升級



國際卡司部分，今年邀請韓國夢幻系樂團ADOY、日本搖滾樂團S PYAIR、日本女饒舌女王Awich、韓國搖滾傳奇樂團Biu ret、泰國創作才子Phum Viphurit與東南亞浪漫音樂人WIM等，橫跨多種音樂風格。



春浪音樂節表示， 目前公布的演出名單尚非全貌，後續將陸續揭曉更多卡司， 完整名單將於近期公布。春浪音樂節將於10月31日至11月2日在台中森渼原登場。



更多相關新聞：



Ella現身蘇打綠演唱會！阿龔突自爆「患隱疾」送急診：蛋蛋的哀傷



8月熱唱／孫燕姿等11年開唱「強碰江蕙」！蘇打綠巡演最終場在這





蘇打綠將於10月下旬重返春浪音樂節，這是他們自2007年後再次參與，蘇打綠才剛在高雄巨蛋完成《二十年一刻》巡演最終場，團員笑著表示：「要把二十年一刻的喜氣交棒給春浪！」此外，張震嶽也將參與春浪，這是張震嶽暌違9年後再度回歸，迎來20週年的春浪，可說是星光熠熠。春浪音樂節自2006年創辦以來，歷年見證眾多音樂人從其舞台出發、逐步累積能見度與創作能量。今年新生代卡司包括，獲第36屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」以及「