經濟部長郭智輝上任1年多來，屢屢爆出失言風波，他昨（12）日在立法院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，竟語出驚人稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」此番說法引發朝野齊轟。對此，屏東縣立委蘇清泉發聲反擊，要不把綠能保價收購拿掉，看看那些綠友友還要不要挖田砍樹種電？立法院會昨日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告，國民黨立委蘇清泉質詢時，關注核三延役議題，指美國前太平洋司令與美國國防部詢問，台灣一定要重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。蘇清泉接著指出，他就在屏東，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75％，全台同意的有70％、反對18％，非核家園這個神主牌是無聊，沒有意義的；郭智則回應說：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意。」此語一出，立刻引發民怨。稍早，蘇清泉也再度發聲表示，眾人對郭部長的失言義憤填膺，痛責其與民鬥嘴性格與毫無格局，「應該道歉下台」，對於郭智輝失言引導錯誤風向，蘇清泉再予以澄清，屏東鄉親會支持核三廠延役，絕非著眼於敦親睦鄰經費，而是基於累計40年來的健康安全無虞，基於恆春民眾與核三廠共存共榮的長期情感。蘇清泉直言，這說法或許限於抽象，不妨來做個類比，像是台中火力發電廠同樣也有敦親睦鄰經費，然而台中人反對中火卻不遺餘力，按郭智輝的邏輯做延伸，難道要解釋為台中人比屏東人不貪財？或是嫌回饋金太少，所以解釋為台中人更貪心？最後，蘇清泉也強調，台灣在國民黨執政下大力推動基礎建設，蔣經國一口氣推動核一、二、三建廠，釋放民間活力發展經濟，不用擔心缺電問題，毫無後顧之憂；如今的民進黨不但將過去40年累積的台灣家底揮霍殆盡，還反過頭來嫌人民領補助？講句不客氣的話，要不把綠能保價收購拿掉，看看那些綠友友還要不要挖田砍樹種電？