富邦悍將昨（12）日以4：12慘敗統一7-ELEVEn獅，尤其是首局就狂失10分種下敗因，不過1局下滿壘時，蔡佳諺選掉一顆偏高變化球卻遭到主審拉弓三振，悍將總教練陳金鋒也上場抗議。對此鋒總今（13）日受訪時也還原當下情況，「一開始好球帶範圍不大，但那球卻很大，剛好又是滿壘滿球數，那確實可以不用判好球的狀況。」悍將前役開局就被獅隊打線「開魯閣」，單局被敲出7安、失掉10分。不過在1局下馬上有所回應，靠著連續安打追回3分，兩出局後攻佔滿壘，蔡佳諺在滿球數情況下，放掉偏高變化球，不過卻遭主審拉弓三振，悍將反攻氣焰也隨之瓦解。在蔡佳諺遭三振後，悍將總教練陳金鋒也立刻上場抗議向主審好球帶。昨日賽後，獅隊總教練林岳平也說，前役主審「不好投」，雙方投手都會投得比較辛苦。對此鋒總今日也還原當下情況，「一開始好球帶範圍不大，但那球卻很大，剛好又是滿壘滿球數，那確實可以不用判好球的狀況。」鋒總表示，好壞球無法改判，也只能尊重主審判決，但還是要上場討論，「兩種狀況（保送或三振）結果不一樣，一開始的好球帶跟最後那球確實有很大的範圍落差，要讓打者、投手（知道）到底要丟在哪。」