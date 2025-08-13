我是廣告 請繼續往下閱讀

《無限城篇第一章》台灣分級是輔12，就是未滿12歲之兒童不得觀賞，家長陪同也不行

許多家長為了完成小孩心願，開始做出荒唐行為，讓電影院不再忍受！

▲電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣分級是輔12，就是未滿12歲之兒童不得觀賞，家長陪同也不行，讓許多家長哀嚎不斷。（圖／特典活動官網）

《鬼滅之刃》輔12級小孩不能看！家長怪招亂象影城不想忍了

小孩明顯不到12歲，請家長出示證件， 結果一臉就是「我沒帶啊，你能拿我怎麼樣？」 抱歉，你可以不帶，但我們也有權依法不讓你們進場！還有那種網路先訂票的，還偷渡小孩進去？別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場

這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方，不是要刁難，只是希望守住該有的規則

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣上映首週末票房即破1.7億，人氣超高但也爆出家長偷帶小孩入場亂象。（圖／@kimetsu_off X）

日本《鬼滅之刃》分級跟台灣不同！醫師認證：小孩真的不適合看

在日本分級是PG12，指的是「未滿12歲的兒童觀賞時，需要有家長或保護者陪同建議以及指導」

而是無法想像孩子看了鬼滅之刃後，在學校和同儕互動依照畫面去戲謔跟模仿，會有什麼樣的後果」！

對於看到的東西還是會照單全收，即便影片有其他意涵，但直觀的方式牽涉暴力、血腥，對孩子就可能造成傷害，自己也不會給小孩看。