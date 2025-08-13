日本超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》已經在上週五正式在台灣上映，票房相當亮眼，僅3天就衝破1.7億元，人氣紅不讓！不過因為電影分級規定在「輔12」，意即「未滿12歲不得觀看」，許多家長為了滿足小孩心願，開始出現有家長拒絕出示證件、甚至偷跑進影城、還有大嗆影城員工等。對此，已經有影城受不了，直接公開撻伐這些家長「影城不是你教壞小孩的地方！被我們抓到就是請你出場！」引起許多網友狂讚。
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣要上映之前，代理商木棉花就已經透過社群不斷強調，《無限城篇第一章》台灣分級是輔12，就是未滿12歲之兒童不得觀賞，家長陪同也不行，讓許多家長哀嚎不斷，指出小孩非常期待，隨著電影上映之後，討論度非常高，許多家長為了完成小孩心願，開始做出荒唐行為，讓電影院不再忍受！
《鬼滅之刃》輔12級小孩不能看！家長怪招亂象影城不想忍了
「喜樂時代影城」桃園A19店直接在「Threads」貼文指出，《鬼滅之刃》就是未滿12歲不能看！不能看就是不能看！小孩明顯不到12歲，請家長出示證件， 結果一臉就是「我沒帶啊，你能拿我怎麼樣？」 抱歉，你可以不帶，但我們也有權依法不讓你們進場！還有那種網路先訂票的，還偷渡小孩進去？別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場，不走還要我們三催四請，請問你是皇上還是太后？」
喜樂時代影城強調「我們影城員工只是照規定辦事，沒有義務被你兇、被你罵，更不該因為你不懂法規就受氣，想看等你滿12歲再來，不配合規則，就別怪我們請你離場，這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方，不是要刁難，只是希望守住該有的規則，因為電影的美好，需要大家一起守護，共勉之」。
貼文曝光後，獲得大批影迷狂讚表示「很棒的影城！就該這樣硬起來！」、「本來就是了，一堆恐龍家長吵什麼吵啊！輔12到底是哪個字看不懂？」、「你們做得非常正確，基本上鬼滅就是不適合12歲以下的小孩觀看，我自己是媽媽所以非常清楚」、「鬼滅其實真的有點血腥暴力，本來就不該給國小生看」、「水啦！絕對支持！我看的時候後面小孩跟他爸一直喊招式名稱，真的傻眼」。
日本《鬼滅之刃》分級跟台灣不同！醫師認證：小孩真的不適合看
事實上，日本以及台灣對《鬼滅之刃》的分級不同，在日本分級是PG12，指的是「未滿12歲的兒童觀賞時，需要有家長或保護者陪同建議以及指導」，如果台灣家長真的很想帶小孩去看《鬼滅之刃》，那就直接飛一趟日本，不要為難影城人員，不然就等串流平台上線，愛怎麼看就怎麼看囉！
那麼小孩真的適合看《鬼滅之刃》嗎？小兒科醫師胡殿詮就曾經在臉書表示，小學生或幼兒園孩子都不應該接觸《鬼滅之刃》的相關作品，強調這「並不是小題大作，而是無法想像孩子看了鬼滅之刃後，在學校和同儕互動依照畫面去戲謔跟模仿，會有什麼樣的後果」！美國小兒科醫師Peddy也曾分享，非常喜歡看《鬼滅之刃》電視動畫，但12歲以下的孩子沒有抽象思考概念，對於看到的東西還是會照單全收，即便影片有其他意涵，但直觀的方式牽涉暴力、血腥，對孩子就可能造成傷害，自己也不會給小孩看。
資料來源：喜樂時代影城桃園A19店Threads、木棉花臉書
