韓國諧星李在勳5年前為了讓早產僅890克的女兒有更好的成長環境，搬到全羅北道生活。他將岳母經營的辣魚湯店改造成咖啡廳，用心的經營下咖啡廳在韓國爆紅，成了許多人到當地遊玩必訪的景點，李在勳還透露生意最好的日子，營收買得起一台休旅車（約2000萬韓幣，40萬台幣）。
李在勳全羅北道經營咖啡廳 爆紅變旅遊景點
李在勳將岳母在全羅北道任實經營的辣魚湯店改造成咖啡廳，店面裝潢走自然森林風，能夠從店裡享受周遭的自然美景。李在勳不只全程參與裝修，還積極研發新菜單，推出了許多特色甜點以及周邊商品，尤其是用鍋子裝的韓式紅豆冰「鍋冰」更是在演員高斗心到訪後爆紅，讓咖啡廳成為當地旅遊必訪景點。
不只是當地特色菜單，李在勳還推出「現場演唱」服務，透過自己的演藝專長模仿歌手唱歌，「跟客人握手、聊天、對視，就像是自己過去參加《搞笑演唱會》一樣。」李在勳對店家的用心經營，讓到訪的客人意外被圈粉成為粉絲，還吸引了音樂人邀請他一起發專輯。
咖啡廳累計38萬人到訪 日營收曾高達40萬台幣
李在勳在《近況奧林匹克》YouTube頻道時提到，咖啡廳開業至今已經累計了超過38萬人來訪，他正在計劃著到訪人數突破1000萬人時，要送出一台汽車當作禮物。他也透露自家咖啡廳的日營收，有次曾高達一台休旅車的價錢，根據了解韓國產休旅車的價位約落在40萬台幣上下，可見李在勳咖啡廳的超高人氣。
李在勳開咖啡廳的全羅北道任實郡位於韓國西南方，從首爾搭乘KTX前往的話需要先搭到全羅北道的第二大城市「益山市」，再轉乘全羅無窮花號到任實站，約莫兩個半小時能夠到達；或是直接從首爾龍山站搭乘全羅無窮花號可直達任實，不過需要近4個小時才能抵達。
