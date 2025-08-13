我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳強陣風太強悍！高雄小琉球鏡頭君被強風吹歪

▲到了12點18分時，小琉球鏡頭君已經在拍攝著地板了，不過訊號還是維持著沒有斷掉。（圖／YT@大鵬灣國家風景區管理處）

▲中央氣象署公布本次楊柳颱風登陸的風力強度紀錄。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風今（13）日下午1時從台東太麻里登陸，隨後在下午4時從台南七股，颱風中心在台灣本島快閃3小時，其外圍環流還在持續影響中。而今（13）日中午高雄小琉球拍攝花瓶岩的直播鏡頭君，就成為楊柳颱風受害者，直播鏡頭被吹倒，卻還是堅持讓畫面沒有停下，堅強現況也讓一票網友湧入直播打氣。今（13）日中午12點10分左右，位於高雄小琉球花瓶岩旁的鏡頭君，受到楊柳颱風的強陣風侵襲，鏡頭原先瞄準著花瓶岩，隨後拍攝角度卻越來越低，到了12點18分時，鏡頭已經在拍攝著地板了，不過訊號還是維持著沒有斷掉。對此，大鵬灣國家風景區管理處也表示：「我們家的小琉球鏡頭君不敵風雨...希望楊柳颱風趕快離開！颱風繼續發威，粉絲們請務必注意安全，全台各地的鏡頭君們！繼續加油！」而小琉球鏡頭君雖然鏡頭歪掉，但仍堅持著直播的堅強模樣，也讓一票網友湧入直播打氣：「鏡頭君的頭雖然歪掉了，但它還沒有輸，還在繼續直播」、「鏡頭君撐住啊，拍地板我也照看」。中央氣象署數據顯示，楊柳颱風今天上午通過蘭嶼綠島時，強度已來到近中心最大風速43m/s，等於時速155公里，觀測到的最大陣風風力達17級以上，是中度颱風的中上段；到了登陸台東太麻里之後，也維持著中度颱風的強度。隨後在下午2點左右，楊柳颱風中心翻越中央山脈南段，因為這一段護國神山的海拔較低，所以楊柳颱風的結構並沒有受到嚴重破壞，因此在台南、高雄、屏東等西南部縣市，也出現了不小的風勢，，出現在林園、鳳鼻頭等沿海一帶區域。