楊柳颱風帶來的風雨持續影響中南東部地區，疾管署今（13）日提醒，民眾在後續清理家園，應留意裝備齊全、清除孳生源等。其中，國內在8月5日至8月12日新增5例類鼻疽本土病例，分布在高雄、台中及台南，其中一位個案更因長期使用非自來水水源，出現發燒、腹痛等，不幸因疑似敗血性栓塞合併呼吸衰竭死亡。疾管署副署長曾淑慧說明，國內8月5日至8月12日新增5例類鼻疽本土病例，均為丹娜絲颱風後發病的病例。她說，個案分別為高雄市3例含1例死亡，及台中市、台南市各1例，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於7月20日至8月2日，均有糖尿病或高血壓等慢性病史，其中2位具汙水、汙泥相關接觸史，曾淑慧提到，其中1位死亡個案為60多歲男性，8月2日到7日期間，陸續出現發燒、胸悶、呼吸喘等症狀而就醫，收住院後，因病情惡化於當天過世，死亡診斷為敗血性合併呼吸衰竭，血液檢出類鼻疽桿菌。曾淑慧指出，家屬目前並無其他症狀，也未提及汙水、汙泥接觸史。不過，因個案長期使用非自來水水源。疾管署統計，今年國內累計40例類鼻疽本土病例，含3例死亡，為歷年同期第3高，低於2024年(61例)及2005年(54例)，以65歲以上(25例)和50至64歲(13例)為主要年齡層。曾淑慧表示，分布縣市以高雄市(30例)為多，其次為台中市(6例)、台南市(3例)、屏東縣(1例)，其中18例於丹娜絲颱風後發病，分布高雄市(14例)、台中市(2例)及台南市(2例)。另外8月5日至8月12日新增5例鉤端螺旋體病本土病例，曾淑慧說，均為丹娜絲颱風後發病的病例，其中3例有汙水汙泥相關接觸史；今年累計24例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期。曾淑慧提到，其中9例於丹娜絲颱風後發病，分布於台中市3例、花蓮縣、南投縣、台北市、基隆市、嘉義縣、台南市各1例，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月11日至7月30日。疾管署指出，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病源菌等暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能經由食入受汙 染的水或吸入性感染，請民眾須將水煮沸後再飲用，清理家園時除了戴防水手套及長靴外，也請戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。疾管署說明，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀務必提高警覺並儘速就醫，即早診斷與治療。疾管署監測資料顯示，國內近期腹瀉疫情持平，今年第32週(8/3-8/9)腹瀉門急診就診11萬6221人次，較前一週略升，近期就診趨勢持平，提醒民眾如蓄水池遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，並請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手。疾管署提醒，目前雖尚未出現登革熱/屈公病本土病例，惟今年截至8月12日已累計135例登革熱及17例屈公病境外移入病例，分別為近6年同期境外移入次高及最高，不可掉以輕心。籲請民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除。若有大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。因應楊柳颱風來襲，疾管署已盤點確認全國消毒劑儲備量充足，目前尚有14萬5154瓶消毒劑(含漂白水13萬1097瓶、酚類消毒劑1萬4057瓶)可供應風雨過後家戶防疫消毒，並分置全國各區可隨時緊急調度，將持續主動掌握地方需求並適時予以協助。疾管署說明，將密切監視災後傳染病情形，呼籲民眾如出現不適症狀，尤其是慢性病者，要儘速就醫，並主動向醫師說明是否曾接觸汙水或遭蚊蟲叮咬，同時籲請醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。