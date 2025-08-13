我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風今(13)日下午13時登陸台東太麻里，挾帶強大風雨，先讓蘭嶼與綠島雙雙飆出17級以上強陣風，稍早於下午16時於台南七股出海，颱風強度並無減損太多，使得中國如臨大敵。中國中央氣象台預報員警告，楊柳颱風可能將是今年目前為止登陸中國最強颱。根據中國氣象報社報導，中國中央氣象台首席預報員呂心艷指出，楊柳登陸台灣後，受到中央山脈破壞，強度逐漸減弱，但不排除在13日夜間到14日凌晨以強熱帶風暴級或颱風級（最大風速每秒25至33公尺，風力10至12級）登陸福建廈門到廣東汕頭一帶，有可能成為今年以來登陸中國的最強颱風，但是還存在一定不確定性。她提到，楊柳第二次登陸後，將繼續向西偏北方向移動，深入中國內陸，並將在內陸維持較長時間，影響範圍廣，應特別注意楊柳帶來的降水，防範山洪爆發、土石流、中小河川洪水和等災害發生。福建省氣象台首席預報員吳幸毓則指出，在台灣海峽狹管效應的加持下，福建的大風出現時間較早。在13日8時，福建平潭和泉州沿海已經出現平均風力8級的大風，沿海的風力還在繼續增強。由於颱風在福建行經的時間較短，預計強降水時間主要集中在13日至14日白天。漳州、廈門和泉州南部有暴雨或大暴雨發生機會。楊柳颱風預計將二次登陸福建至廣東一帶，廣東省氣象台首席預報員張錄青提醒，應加強對回港船只和人員的管理，海上風電設施等應做好設施加固準備，預計颱風雨帶將深入中國內陸區域，湖南省氣象台首席預報員唐明暉表示，15日白天，湖南南部、西南部地區也將出現大雨到暴雨，不排除局部地區出現特大暴雨的可能，最大累計降水量可達220至300毫米。中國中央氣象台氣象專家警告，楊柳將先後影響廣東、福建、江西、湖南、貴州、廣西、重慶等地，給這些地區帶來較強降水，特別是稍早中國南方已經有比較頻繁的降水，要特別關注「楊柳」強降水和前期降水疊加效應帶來的影響。