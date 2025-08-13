楊柳颱風來襲！中央氣象署今（13）日下午17時16分針對台南市安南區、七股區、將軍區、北門區；嘉義縣布袋鎮、東石鄉發布「颱風強風告警」，估計持續至 20 時 15 分，呼籲民眾儘速至堅固的室內躲避。
颱風強風告警（發布時間08/13 17:16）
示警區域
台南市 安南區、七股區、將軍區、北門區
嘉義縣 布袋鎮、東石鄉
氣象署發布颱風強風告警，估計持續至 20 時 15 分，提醒上述6行政區的民眾，楊柳颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
[颱風強風告警內容]颱風中心即將通過附近，您所在地將出現14級(時速150公里)以上致災強陣風，請注意人車安全並儘速至堅固的室內躲避，氣象署 Destructive winds from typhoon expected. Take shelter ASAP. CWA 02_2349_1234
資料來源：中央氣象署
