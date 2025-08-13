緯豆集團旗下港點品牌「點點心」聯名三麗鷗明星！點點心表示，「人魚漢頓、大耳狗喜拿變身豬仔包美食盲盒，8月15日開搶8款聯名菜單與4款限量周邊商品」，累積消費還有回饋現金券一次整理。MMHG 湘樂餐飲集團旗下的inari Izakaya現代居酒屋聯名小虎 day by ericoco，「月光慢郵」中秋蛋黃酥禮盒也開搶。
三麗鷗粉絲在哪裡？點點心暑假攜手三麗鷗的「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，不只把人氣明星變成最萌造型包、及湯圓開吃，聯名餐點還有可愛插卡陪吃。
全台首創！點點心X三麗鷗「人魚漢頓、大耳狗喜拿」美食盲盒
「點點心」先把自家「豬仔」明星打造成食用的盲盒外盒，裡頭裝著隨機出餐的「大耳狗喜拿香草卡士達包」或「人魚漢頓焦糖牛奶包」，超萌造型又奶香療癒。
還推薦「點點心X三麗鷗 QQ芋圓漢頓燉奶」吃得到人魚漢頓造型手工紅豆湯圓、「點點心X三麗鷗 大耳狗楊枝甘露燉奶」更放有大耳狗喜拿造型奶皇湯圓。
以及印有「人魚漢頓、大耳狗喜拿」兩位明星身影的「櫛瓜鮮蝦餃」也開吃，加上「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔、肉桂冰火菠蘿油、漢頓沁涼氣泡飲、大耳狗可爾必思氣泡飲」則是放有主角插卡，超萌明星陪大家用餐。
點點心X三麗鷗4大周邊商品！鑰匙圈、野餐墊開搶
點點心X三麗鷗打造可愛實用的4大周邊商品，全數限量發售，售完為止。「MagSafe磁吸氣囊支架」大耳狗喜拿款、人魚漢頓款，「多功能搖搖樂鑰匙圈」、可摺疊收納、防水的「聯名野餐墊」快收集。「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」8月15日至10月15日，全台19間門市限時限量開搶。
活動期間至全台點點心門市用餐，單筆消費含任一點點心X三麗鷗聯名餐點並滿1000元，即可獲贈限定好禮「點點心X三麗鷗大耳狗喜拿／人魚漢頓圖鑑貼紙」乙張，款式隨機出貨，以及「點點心X三麗鷗明信片」乙張。消費者還可持明信片至門市領檯壓印蓋章留念，19家門市圖章款式各有不同，找一找在日本鳥居散步的大耳狗喜拿、偷偷參加電音派對的人魚漢頓等。點點心會員累積消費，還能滿額換最高1700元現金回饋。
另外，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari Izakaya 現代居酒屋」，攜手台灣人氣插畫品牌「小虎 day by ericoco」推出限量蛋黃酥禮盒「月光慢郵」，人氣IP小虎化身月光信差傳遞祝福，搭配色彩鮮艷的療癒插畫既美味又賞心悅目。禮盒內含6入經典原味蛋黃酥，售價899元，即日起於TASTE by MMHG官網限量販售，2025年9月4日前訂購享95折優惠。
