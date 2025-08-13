我是廣告 請繼續往下閱讀

▲適逢日本國民女團AKB48出道20週年，海外姐妹團 AKB48 Team TP今年夏天推出全中文版本的本家20週年紀念單曲 〈Oh my pumpkin!〉，這也是團史第10張單曲。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP全新單曲〈Oh my pumpkin!〉分為「純白紀念版」 與 「勇氣冒險版」。「純白紀念版」（見圖）封面視覺呼應AKB48原版風格，成員們穿上夢幻白色系服裝，象徵初心與重生。（圖／好言音樂提供）

日本國民女團AKB48迎來20週年，海外姐妹團AKB48 Team TP 直接放大招，端出全中文版紀念單曲〈Oh my pumpkin!〉，歌曲名稱也是代表甜到讓粉絲心動的「南瓜寶貝」。英文「Pumpkin」除了南瓜，還能是情人間的甜蜜暱稱，這雙關語很有哏，成員直呼：「這簡直是我們偶像路上的超大克拉鑽石！」〈Oh my pumpkin!〉旋律像夏日汽水，冒著泡泡又超洗腦，副歌一出直接讓你想跟著搖擺，堪稱「盛夏逃跑計畫BGM」！歌詞延續AKB48「面對面偶像」的精髓，唱出成員跟粉絲的超強羈絆。亞恩爆料錄音時卯足全力賣萌：「這首歌就像在夏日海邊暗戀的怦然心動，我要唱到全世界粉絲都聽見！」易沄則被錄音老師瘋狂cue：「再甜一點！再活潑一點！這可是送給我們最愛的pumpkin寶貝們的禮物！」這次單曲分成「純白紀念版」和「勇氣冒險版」，「純白紀念版」走夢幻路線，成員穿上仙氣滿滿的白色戰袍，彷彿回到偶像初心，連空氣都帶點初戀味。「勇氣冒險版」則超有哏，拉頁設計藏著日本潮流插畫家小栗英訓為每位成員量身打造的專屬插畫角色，還附贈鑰匙彩蛋，粉絲拿到就像在玩真人版尋寶遊戲，每個成員都是獨一無二的「寶藏女孩」。值得一提的是，單曲C位女王于馨連續三彈飛日本，參與AKB48本家20週年單曲籌備，還形容日文版陣容「豪華到像看大片」，能入選堪稱「人生高光時刻」。回到TP版，于馨直接站上中心位，封底還是她的個人照，她興奮喊：「這張單曲不只是音樂，是我和粉絲一起刻下的超棒回憶，拜託大家一定要入手！」