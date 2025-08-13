我是廣告 請繼續往下閱讀

日本佐賀縣有田町今（13）日發生一起死亡交通事故，一名來自台灣的55歲女性觀光客在神社內的平交道遭列車撞擊，送醫後不治。據了解，死者疑似是在拍照時未注意列車動態而發生意外。根據日媒報導，當地時間13日中午12點半左右，佐賀縣有田町陶山神社內的平交道，有民眾向警消單位通報「列車與行人發生碰撞」。來自台灣的55歲吳姓女觀光客遭列車撞擊，送往醫院搶救約1個半小時後，宣告不治身亡。受此事故影響，JR佐世保線及鹿兒島線等部分路段一度出現列車停駛或延誤的情況。陶山神社因有列車穿越其中而聞名，是當地知名觀光景點。死者疑似為了拍照而進入平交道，未注意到列車動態與所處相對位置，因而發生憾事。事發地點的平交道雖未設置柵欄，但在列車通過時會有警報器響起，現場也有設置標誌，提醒民眾不要闖入軌道。當地警方將進一步調查，釐清事故發生原因與詳細始末。