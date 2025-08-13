我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淑麗看到酸民的留言相當傻眼，親自現身回覆對方。（圖／東森氣象主播王淑麗臉書）

▲王淑麗（左）播報氣象長達15年時間，累積不少粉絲，連帶讓帥兒羅成畯（右）得到不少關注。（圖／東森綜合提供）

第11號颱風楊柳今（13）日下午1時自台東太麻里登陸、下午4時在台南七股出海，中南部多縣市宣布今日停班課。氣象主播王淑麗昨晚在播報時，提醒南部將面臨強降雨衝擊，呼籲民眾提高警覺，卻遭部分網友質疑：「是不是都要把颱風講這麼恐怖？這樣有災情才不會被罵？」對此，王淑麗在臉書霸氣回擊，點破酸民心態：「我看到這留言才覺得恐怖，因為他一定沒仔細聽我講的內容，毫無防災意識。」王淑麗今日凌晨1時在臉書發文，表示自己昨晚播報完氣象後，因為太過疲累，回到家就睡著了，凌晨又起來關注颱風動態，就看到一些讓她「很不喜歡且憂心」的現象。王淑麗直言，「」王淑麗表示，昨晚她接收到的資訊，南部高屏山區的雨量預估可達600毫米，且該區上週才因西南氣流降下2300至2800毫米的豪雨，土壤與基礎已十分脆弱，「再來個『楊柳』怎不危險？」因此提醒民眾務必嚴防。王淑麗也觀察到，彰化縣未宣布停班課，縣長臉書因此遭大量留言灌爆。她感嘆，「」王淑麗直言：「不嚴重被講得很嚴重，明明很嚴重被認為狼來了」，這種惡性循環恐導致防災意識錯亂，甚至會釀成生命與財產損失。面對質疑，王淑麗強調，氣候變遷下天氣變化愈來愈難以掌握，氣象人員必須隨時調整預報並發出提醒，「希望大家多一分準備少一分災害。」她也坦言，面對致災性風雨時，有時她甚至寧願氣象預報不準，只盼實際災情能不那麼嚴重。她利用專業知識和理性溝通來堵住酸民的嘴，霸氣舉動被粉絲讚翻。現年49歲的王淑麗畢業於東吳大學德國語文學系，後來又去攻讀台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA碩士在職專班，並於2010年加入東森電視，擔任氣象主播長達15年時間，除了領軍播報氣象，也主持《淑麗氣象趴趴GO》節目，資歷相當深厚。