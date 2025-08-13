我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊柳颱風帶來強風，福壽山農場蘋果王被吹斷。（圖／福壽山農場）

楊柳颱風來勢洶洶，今（13）日多個縣市停班停課，上午吹起超過10級強陣風，福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」也遭強風襲擊，主幹根部位置斷裂，農場技術人員冒風雨察看，評估已無法救治，農場稍早正式宣告蘋果王走入歷史，福壽山農場農場小編也在臉書粉專上發文「今天很傷心…」，不少網友見狀也相當感嘆「雖然不捨 但是也得接受」。受到楊柳颱風侵襲，福壽山農場中午開始產生強烈風勢，蘋果王因枝葉繁茂，整株不勘陣風吹襲，由主幹根部位置斷裂，農也指出，蘋果王先前因感染病害樹體衰弱，在農場全力治療後恢復盎然生機，但受到今日強風吹襲，農場技術人員冒風雨察看，評估已無法救治，正式宣告蘋果王走入歷史，不過農場已在前年培育接班的蘋果王太子，災後將進行環境清理，預計今年冬天會在原地培養新任蘋果王上位。福壽山農場「蘋果王」種在海拔2200公尺的場室外，樹齡逾50歲，結有惠、北斗、富士等43種蘋果，與一旁的梨王、桃王並稱「3大王」，堪稱台灣農業嫁接技術的奇蹟。