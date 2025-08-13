楊柳颱風今（13）日下午1時登陸台東太麻里，下午4時快閃從台南七股出海，在登陸台灣期間，楊柳颱風因為速度較快、路徑較南，結構沒有被中央山脈破壞太多，不過觀察楊柳颱風「登陸前後」的衛星雲圖，依舊能發現楊柳颱風彷彿被山脈「砍了一刀」，氣象署科長劉宇其也證實，楊柳颱風受地形影響，北側環流雲系遭到攔截。
楊柳颱風下午1時登陸，但上午颱風環流就逐漸移近陸地，而衛星雲圖約從上午11時30分，一直到登陸後的下午2時，可以發現楊柳颱風北側環流出現詭異的裂縫，呈現小條「白色區塊」，這段裂縫區域雲系較少、對流較弱、雨勢也比較間歇。
劉宇其說明，透過衛星雲圖交叉比對雷達回波圖後，能夠證實楊柳颱風有和中央山脈互動，主要是楊柳颱風中心登陸台東後，水氣較少的「北側環流」被中央山脈海拔較高的中段攔截，導致雲系被阻擋在花蓮近山區，所以背風側、高山短時間出現沒有雲系的「空白區。」
劉宇其指出，這段水氣被攔截的時間不算太長，楊柳颱風的主要結構也沒有被嚴重破壞，因此當颱風中心越過中央山脈後，北側被阻擋的環流也順勢向西移動，逐漸將白色裂縫填補起來。
劉宇其補充，一般颱風從東部登陸後，會受到中央山脈影響，結構嚴重破壞，但楊柳颱風不只路徑比較偏南，沒有直撞最高的山區；太平洋高壓非常強盛的導引氣流，也迫使楊柳颱風始終維持30公里以上的速度前進，因此登陸後，楊柳颱風並未被中央山脈破壞太多，也比預期的更快出海。
氣象署提醒，楊柳颱風中心已抵達台灣海峽，今天下午至晚間花東、恆春半島、嘉義以南及澎湖雨勢持續顯著，今天晚間至明天清晨，台灣本島雨勢減緩，澎湖、金門仍有較強雨勢，預計到明天凌晨至上午減緩。楊柳颱風強度將慢慢減弱為輕颱，海陸警報最快明（14）日清晨有機會解除。
資料來源：中央氣象署
