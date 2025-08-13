我是廣告 請繼續往下閱讀

核三延役公投將於8月23日舉行，經濟部長郭智輝昨（12）日至立法院備詢，被問及逾七成屏東人支持核三延役，郭智輝竟回答：「把睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」一席話引砲轟，郭智輝後續更反嗆屏東縣長周春米，引前立委蔡正元今表示，郭智輝有夠白目，道歉很難嗎？建議這種閣員留任，對藍白有益。蔡正元今上《大新聞大爆卦》狠嗆，請郭智輝不要侮辱社會科學，他以為屏東百姓是小白鼠？做餵藥實驗？請行政院長卓榮泰千萬要把郭智輝留任當閣員，對在野黨幫助多大！蔡正元說，本來有點擔心核三延役沒什麼新聞，大家會懶得出門投票，現在請郭智輝再多講一點，像726就有某些偉大人物的發言把中間選民氣壞了，才讓他們出來投票出氣，各個選舉要動員中間選民多難？郭智輝多講一點，藍白省得做宣傳，惠藍白良多。蔡正元也狠嗆，郭智輝有夠白目，還幫自己講話，道歉很難嗎？