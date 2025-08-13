我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國真相和解委員會委員長朴宣映砲轟台灣外交失禮後，駐韓代表丘高偉今日親自登門致意道歉。（圖／翻攝自朴宣映臉書）

韓國真相和解委員會委員長朴宣映近日控訴，與台灣官員的會晤被臨時取消，讓原本準備的禮物通通白費，怒轟台灣「外交失禮」，讓她感到極大的羞辱，掀起討論。而朴宣映今（13）日在臉書再度發文，透露我國駐韓代表丘高偉親自登門道歉，讓她直呼感受到「社群網路的威力」，朴宣映也肯定表示，犯下錯誤後，儘快認錯道歉才是唯一正解。朴宣映表示，「真是切身感受到社群網路的威力」，提到自己日前在臉書發文抱怨台灣方面取消面談，「傲慢且無禮」，結果在台灣掀起風波，台灣的《中央社》、《公視新聞》和《世界日報》等媒體都直接引用發文進行報導，並進行了外交失禮導致國家蒙羞、外交失職等批評。朴宣映說今天下午，駐韓代表丘高偉便親自前來登門致意，「丘大使上任還不到一個月，卻為了別人的行為匆忙配合我的時間前來致歉，我還能說什麼呢？而且他還帶來10多年前有一面之緣的參事官同行」。朴宣映認為，「國際關係就是這樣。不只是國與國之間，私人之間也是如此。履行約定是理所當然的事，做錯了事，不論對象是誰，都應該盡快道歉才是正常。如果不道歉，反而持續、反覆地重蹈錯誤，還用藉口或謊言來合理化，那麼無論公私，都會導致人格遭受否定與崩壞」。朴宣映最後感慨，「真切感受到自己正活在21世紀，因為我在社群網路上寫的一篇短文，就能驅動另一個國家的政府採取行動」。