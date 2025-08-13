楊柳颱風今（13）日下午1時登陸台東太麻里，在登陸台灣期間，楊柳因為速度快、路徑偏南，結構沒有被中央山脈破壞太多，所幸楊柳下午4時就快閃從台南七股出海，而台東縣政府指出，除全縣3萬多戶停電與電信通訊設施受損，以及路樹倒塌等災情外，所幸楊柳未對台東造成嚴重災害耗損。
為了解各單位在颱風後的相關應變工作，台東縣長饒慶鈴今主持楊柳颱風應變中心第二次工作會報時表示，颱風帶來的風雨造成不少路樹及行道樹傾倒、道路交通災害，希望民眾及各鄉鎮公所能夠盡速復原，縣府也會協助。至於家戶停電問題，縣長也在與賴清德總統視訊時提出請求協助，總統也指示經濟部明日若天氣許可下，全力來搶修。
饒慶鈴也向總統提出，這次颱風造成全縣約3萬多戶停電，蘭嶼地區在小犬颱風後，中央辦理電纜地下化，因此，並沒有造成大規模停電情況，不過，仍有500多戶停電，希望台電能夠協助，另外，也有不少因電信桿線傾倒無法通訊的情況，也請協助。
饒慶鈴也再次啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地災損狀況，也請鄉鎮市持續進行救災工作，以及市容環境復原，讓民眾早日恢復正常生活。
資料來源：台東縣政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
饒慶鈴也向總統提出，這次颱風造成全縣約3萬多戶停電，蘭嶼地區在小犬颱風後，中央辦理電纜地下化，因此，並沒有造成大規模停電情況，不過，仍有500多戶停電，希望台電能夠協助，另外，也有不少因電信桿線傾倒無法通訊的情況，也請協助。
饒慶鈴也再次啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地災損狀況，也請鄉鎮市持續進行救災工作，以及市容環境復原，讓民眾早日恢復正常生活。
資料來源：台東縣政府