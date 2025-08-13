我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會海巡署舉辦強化海底電纜偵審知能及國安研討會，有產官學界專家學者與會，共同為國家關鍵基礎設施把關。(圖／海洋委員會海巡署提供)

▲海洋委員會常務副主任委員兼海巡署署長張忠龍致詞。(圖／海洋委員會海巡署提供)

▲德國佛萊堡大學學者Prof. Dr. Frank Zimmermann分享歐洲北海海底電纜法律問題。(圖／海洋委員會海巡署提供)

海洋委員會海巡署於今(13)日，在台北市，舉辦強化海底電纜偵審知能及國安研討會，期共築國安防線的決心，開啟海纜韌性新格局。海洋委員會海巡署強化海底電纜偵審知能及國安研討會，是由海洋委員會常務副主任委員兼海巡署署長張忠龍主持，法務部政務次長徐錫祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、廉政署署長馮成、德國佛萊堡大學學者Prof. Dr. Frank Zimmermann等人，以及監察院、檢察機關、產官學界專家學者與會，共同為國家關鍵基礎設施把關，打造韌性海纜防衛系統。海洋委員會常務副主任委員兼海巡署署長張忠龍表示，海底電纜是我國連結世界、維繫國家安全與經濟發展的數位時代基礎命脈，國際間也高度關注我國應對海底電纜安全威脅的相關發展，因此，我國數位國安命脈攸關全球安全，海洋委員會海巡署乃與法務部最高檢察署跨域共同舉辦此一強化海底電纜偵審知能及國安研討會，以提高海底電纜防護韌性與執法偵辦知能，期共築國安防線的決心，開啟海纜韌性新格局。張忠龍說，近年來，波羅的海海纜異常及我國台馬海纜遭斷，疑似蓄意破壞的案例頻傳，我國對資訊命脈的安全作為，迅速受到國際高度關注，而海洋委員會海巡署作為守護海疆的第一道防線，肩負著維護國家安全與打擊不法的重大使命，在面對一次次的海底電纜遭蓄意破壞事件，使海底電纜的議題已被提升到攸關國家安全與全球穩定的戰略高度，因此，每一條海面下的電纜，都是我國防衛韌性與治理能力的延伸，致守護我國海底電纜為當務之急。研討會內容包括，中華電信公司、數位發展部、台灣海洋大學、交通部航港局、農業部漁業署、海巡署、台南地檢署等產官學界，報告海纜面臨之資安威脅及聯防機制、權宜輪管理措施，以及海纜查緝實務等議題，並針對相關風險及法律問題進行深度對話交流，且邀請德國佛萊堡大學學者Prof. Dr. Frank Zimmermann在會中針對海底電纜的國際法律觀點，進行專題演講，分享歐洲北海海底電纜法律問題，以提供當前歐洲應對海纜安全的借鏡。