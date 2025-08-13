我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國前總統尹錫悅的妻子金建希因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過統一教核心人物收賄等案件，昨（12）日晚間被法院裁定羈押，送進首爾南部看守所。韓媒披露，金建希入獄後悲憤拒食，更引用南宋詩句感嘆道「花無百日紅！」根據韓媒《中央日報》與《朝鮮日報》報導，金建希被關進位於首爾九老區的首爾南部看守所約1.9坪大的單人房，收容編號為4398，囚服為淺綠色，在體檢與填妥相關資料後，拍攝入監照正式進入看守所牢房。考量的前總統夫人身分，看守所準備單人房，金建希分配到內衣、毛巾、牙刷、餐盤、塑膠餐具等物品，房內有摺疊式床鋪、毛毯、置物架、電視、可作為餐桌的書桌桌、洗手台、馬桶，每天能有1個小時運動時間，與其他受刑人的洗澡時間也會錯開。金建希被羈押後的第一頓早餐是麵包加草莓果醬、牛奶、香腸、沙拉，晚餐則是蔬菜拌飯、煎蛋、涼拌黃瓜等。但中央日報引述消息人士說法稱，金建希入獄後竟然「拒絕吃飯」。另一韓媒朝鮮日報更指，金建希方面人士12日前往首爾中央地方法院出席羈押庭審查時，在法庭上大嘆「花無百日紅」，感嘆昔日所擁有的花如今都已凋謝。