我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風來襲，桃園國際機場今（13）日受強風豪雨影響，取消多架次航班，更有多班次轉降其他機場或返航。其間，泰越捷航空VZ567航班的轉降處置引發乘客抗議。有臉書網友發文稱，該航班降落失敗多次後，最終迫降台中軍機場，機長卻不允許乘客下機，並表示要載回桃園。貼文指稱，機上乘客多次表達拒絕再飛，但仍未獲准下機。另有Threads用戶轉述家屬經歷，指出飛機在降落前一小時多次嘗試落地失敗，顛簸嚴重導致乘客想吐甚至哭泣，形容過程「太煎熬」，並質疑機長技術「是不是雞腿換的」與航空公司決策，要求讓乘客在台中下機自行返家。該網友更稱，移民署已同意乘客下機，但航空公司堅持原計畫。內容引發網友論戰，指出強風下無法降落是正常情況，「這種天氣能平安降落已經很厲害了」、「颱風天風大降不下去，很多飛機都轉降台中，安全比較重要」。不過遭發文網友回應，指出多家航班的機長已經成功降落，「說好聽是轉降，你怎麼知道他飛機油夠不夠？」由於颱風期間飛航風險高，轉降與返航皆屬標準安全程序，能否下機可能需視航權、邊檢與航空公司安排而定。13日因楊柳颱風來襲導致強風，包括南方航空、國泰航空都有回航，此外華航、星宇、越捷等都有轉降情況。