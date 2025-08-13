我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣（左）與老公Tony（右）的婚禮在8月2日舉行。（圖／記者葉政勳攝）

▲林逸欣（左）、張睿家（右）16年前曾主演《夏天協奏曲》，因此傳出緋聞。（圖／《夏天協奏曲》劇照）

▲張睿家（左）及老婆黃安若（右）選在8月1日舉辦婚禮。（圖／記者嚴俊強攝影）

音樂才女林逸欣8月2日與科技業老公Tony補辦婚禮，巧合的是，前男友張睿家的婚禮也在8月舉行，比林逸欣提早1天。兩人2009年因合作電視劇《夏天協奏曲》擦出愛火，但這段戀情當時並不被林逸欣爸媽接受，不希望她才出道就談戀愛，要求兩人分手，甚至沒收林逸欣的信用卡要切斷金援，逼她在情人與家人間做選擇。林逸欣也因此與張睿家斷聯，剛萌芽的戀情就這樣被撲滅。林逸欣早在2022年7月24日就完成結婚登記，礙於疫情關係，婚禮拖延到今年才舉行。她為了婚禮特地剪接了一段成長影片，事後也將影片放在臉書上，跟大家分享她與家人的生活點滴。不少人被林逸欣爸媽的教育方式給感動，認為她是在物質與精神都很富足的情況下長大，大讚林逸欣是被「富養」的女孩，但與家人感情如此好的林逸欣，過去其實也曾跟爸媽吵架，且與感情有關。林逸欣2009年時與張睿家因合作電視劇《夏天協奏曲》傳出緋聞，當時雙方經紀人都否認戀情，但林逸欣卻因此暫別演藝圈。事隔多年後，她在接受採訪時才坦言，自己曾被爸媽阻止過談戀愛。林逸欣說自己當時才剛踏入演藝圈，爸媽不希望她被愛情沖昏頭，以斷金援的方式逼她與當時的男友分手，「逼我當著他們的面刪除手機裡的號碼。」林逸欣說這段感情因此無疾而終，網友推算時間軸發現，林逸欣當時的男友應該指的就是張睿家。2011年時，林逸欣也因和李威共同主演《艋舺燿輝》被懷疑交往，林逸欣也未承認戀情；直到2021年，林逸欣才確認了感情歸屬，那就是當時已交往7年的科技業男友Tony，兩人2022年登記結婚，直到今年才完成婚禮。至於張睿家，分手林逸欣的隔年，他就在教堂認識歌手黃安若，兩人交往多年，直到2015年才承認戀情，並在2019年低調登記結婚。今年的情人節張睿家也宣布補辦婚禮的好消息，會選在8月1日，是因為當天是兩人登記結婚的6週年紀念日，這個數字對他們來說別具意義。