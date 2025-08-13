我是廣告 請繼續往下閱讀

中度颱風「楊柳」襲台，總統賴清德今（13）日視察中央災害應變中心，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」，引發民怨與爭議，賴清德特地澄清，他是請社區民眾也能幫忙，結果被誤會拒絕國軍救災。國防部今日晚間公布國防部長顧立雄今日主持災防應變中心管制會議照片，強調在安全無虞前提下，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入風災救援工作，共同守護民眾與家園安全。國防部表示，因應中度颱風「楊柳」侵臺，顧立雄今日主持災防應變中心管制會議，針對可能造成的災損，提醒各作戰區完成整備及待命，在安全無虞前提下，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入風災救援工作，共同守護民眾與家園安全。應變中心管制會議傍晚在國防部召開，由編組人員及各作戰區等，分別針對颱風現況及相關整備工作進行報告。顧部長首先肯定各級值勤人員堅守崗位的付出，要求各級綿密聯絡、掌握地方政府需求，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場狀況，適時調整救災機具，確保救援工作符合實際需求。顧立雄特別嘉勉全體官兵，自丹娜絲颱風、致災性西南氣流，一直到此次楊柳颱風，均配合地方政府需求，主動、即時投入防救災工作所付出的辛勞。同時指示各級幹部，應適切分配人力，兼顧全體人員的勤務與休息，努力協助民眾降低災損，早日回復正常生活。