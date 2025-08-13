我是廣告 請繼續往下閱讀

安達人壽六度榮獲亞洲人力資源權威媒體《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」，同時拿下四項特別獎

安達人壽今年第六度榮獲亞洲人力資源權威媒體《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，同時拿下四項特別獎，包括「多元、平等與包容獎」、「最具員工關懷獎」、「職場永續獎」，以及首度設立的「科技賦能獎」，肯定安達人壽在人才培育、職場環境、永續實踐與數位轉型的優異表現。安達人壽多年來透過全方位制度，打造以人為本、重視多元共融與數位創新的企業文化，並以「GROW with Chubb Life Taiwan. Achieve Better Self. 一起探索與成長，成就更好的自己」為年度人才發展主軸，推動全方位員工照顧策略。GROW分別代表成長（Growth）、責任（Responsibility）、企業文化（Our Culture），與身心健康（Wellbeing）。安達人壽以員工成長為核心，持續投資人才發展，特別是數位方面的資源，包括導入AI工具「Chubb AI」以及今年啟動「安達數位學院」，提供多元自學管道，積極培養數位力。此外，安達人壽履行企業社會責任，推動偏鄉地方創生與生物多樣性保育，並遷入符合「銀級綠建築」標準的永續大樓，展現對環境的承諾。在企業文化方面，安達人壽相當重視員工，除了透過員工表揚計畫肯定在工作上表現卓越的個人與團隊，也每年進行員工投入度調查聆聽員工的心聲，並真誠回應同仁的需求與期待。更以DEIB（多元、平等、包容、歸屬）為核心，提供友善假別及多元文化活動。安達人壽亦相當重視員工身心健康，透過健康檢查、醫師諮詢、EAP方案及母性保護計畫等，全面守護員工健康。透過全面努力，安達人壽於本次員工匿名問卷調查中，在「企業核心文化」、「員工自我意識」及「團隊協作認同」三大指標中均表現亮眼，各項分數皆超過產業平均值。這些數據充分展現員工對公司制度與文化的認同，也反映出安達人壽在人才照顧上優異成果。安達人壽將持續關注員工的需求並建立良好的溝通管道，推動具有溫度的制度與文化，打造更友善、更具包容性的工作環境，持續成為員工心目中最值得信賴的雇主。